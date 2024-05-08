Российские пограничники покинут пункты дислокации в Сюнике, Вайоц Дзоре, Гегаркунике, Арарате, Тавуше, где они находились по устной договоренности после 44-дневной войны.

Как передает Report со ссылкой на армянский проправительственный Telegram-канал «Баграмян 26«, такой договоренности достигли президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Москве.

Согласно информации, российские пограничники также не будут осуществлять службу в ереванском аэропорту «Звартноц».

В апреле Никол Пашинян заявил, что российские пограничные посты будут выведены из приграничной зоны Тавушской области после того, как в этих местах будет проведена делимитация и последующая демаркация границ Армении и Азербайджана.

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в прошедшие в Москве продлилась чуть более часа. Об этом сообщает РИА Новости.

Перед встречей Пашинян выразил намерение обсудить с Путиным как двусторонние, так и региональные вопросы.