Бывший начальник Генштаба ВС Украины Сергей Шаптала уволен с военной службы вслед за бывшим главкомом Валерием Залужным.

Как передает #, об этом сообщает газета «Украинская правда» со ссылкой на источники.

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Шапталу с поста начальника Генштаба и назначил вместо него Анатолия Баргилевича, который командовал силами территориальной обороны.

«Залужный и Шаптала уволены по заключению военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе со снятием с военного учета», — сообщает издание.

Ранее сообщалось, что Залужный в феврале прошел медкомиссию и был признан непригодным к военной службе. Уточнялось также, что в феврале Залужный написал рапорт об увольнении с военной службы.

После увольнения экс-главкома вывели в распоряжение министра обороны, однако, какую-либо значимую военную должность министр обороны Украины ему не предложил, как не предложил ее ранее и сам президент. В этих условиях Залужный принял решение уволиться с военной службы.