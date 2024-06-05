Президент Молдовы Майя Санду лишит воинских званий и наград бывшего главу генерального штаба армии Игоря Горгана после публикации информации о его возможных связях с разведкой РФ. Об этом заявил глава администрации президента республики Адриан Бэлуцел в своем Telegram-канале.

Отмечается, что Санду отберет у Горгана награды «За военные заслуги» и «За веру в Родину», которые он получил в 2006 году. Бэлуцел назвал экс-главу генштаба страны «внутренним преступником» и заявил, что подобные люди способствуют возникновению гибридных угроз для страны.