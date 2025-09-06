Армения имеет право самостоятельно принимать решение о перспективах своей интеграции с ЕС, однако в Ереване должны понимать, что это будет означать принципиально другой тарифный режим в торговле с РФ. Об этом заявил ТАСС вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Если так пойдет дело дальше, то придется принимать решение — переоценивать нашу экономическую политику по отношению к этой стране. Это право Армении — решать, где ей быть. Но они также понимают, что тогда тарифный режим для них будет другой, тогда у нас не будет свободного движения товаров между нашими странами, и не будет беспошлинной торговли», — отметил вице-премьер.

Он подчеркнул, что это «достаточно больно» может ударить по производителям в Армении, в особенности в сельскохозяйственном секторе. «Особенности рынка таковы, что их продукция востребована в России. У всех окружающих их стран нет проблем ни с виноградом, ни с абрикосами, ни с другими фруктами и овощами, у них все это есть. Россия для Армении — это премиальный рынок. Я уже не говорю о том, что рынок Армении наводнят товары из ЕС, что оставит мало шансов для развития армянского бизнеса. Видимо, эти факторы им нужно будет тоже оценивать, и оценивать они их будут», — пояснил Оверчук.