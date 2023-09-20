Министерство юстиции Грузии запустило процедуру лишения гражданства бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе, подпавшего под санкции США, и имеющего также гражданство РФ. Об этом говорится в заявлении ведомства.

«Исходя из интереса общества, распространяем информацию о том, что в Агентстве развития государственных сервисов начато производство о лишении гражданства Грузии Отара Парцхаладзе», — говорится в заявлении.

Как уточняется, по окончании процедуры, заключение агентства будет в кратчайший срок передано президенту Саломе Зурабишвили.