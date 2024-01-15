Следующее заседание комиссий по делимитации состоится в конце января.

Как сообщает #, об этом в интервью армянской службе радио «Свобода» заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян.

По его словам, на заседании, согласно первоначальным договоренностям, в первую очередь будет обсуждаться проект Положения о совместной деятельности комиссий.

В этом Положении должны быть четко определены документы и виды правовых актов, имеющие юридическое значение для использования во время совместной работы, последние топографические карты периода СССР, составленные и изданные компетентными органами на соответствующих правовых основаниях, и другие подобные вопросы.