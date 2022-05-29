Во время боев в Украине ликвидирован сотрудник пресс-службы Минобороны РФ полковник Владимир Иванов.

Как пишет «Медиазона», первым о его смерти сообщил российский пропагандист ВГТРК Евгений Поддубный, который вышел на акцию «Бессмертный полк» 9 мая с портретом Иванова.

Позже гибель полковника подтвердилась с помощью реестра наследственных дел, приложения Getcontact и утечек из российских баз данных.

Согласно реестру наследственных дел, 41-летний Владимир Иванов был уничтожен ВСУ 25 марта, его смерть официально подтвердили спустя пять дней, 30 марта 2022 года.

«Нотариус, оформлявший наследственное дело, указал адрес проживания погибшего — Москва, ул. Знаменка, 19. Это главное здание Министерства обороны, оно же — воинская часть 66524», — говорится в сообщении СМИ.

Министерство обороны России публично не подтверждало гибель сотрудника пресс-службы.