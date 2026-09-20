В Баку и на Абшеронском полуострове вечером 21 сентября пройдут дожди, в ряде регионов выпадет град.

Об этом говорится в прогнозе погоды на понедельник Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно информации, в столице и на полуострове завтра ожидается переменная облачность, погода преимущественно без осадков. Однако вечером в пригородах Баку возможны кратковременные дожди, северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 20-23, днем 26-30° тепла. Атмосферное давление снизится с 763 до 760 мм рт. ст. Относительная влажность ночью составит 70-75, днем 50-60%.

В регионах Азербайджана в целом ожидается погода без осадков, однако ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах прогнозируются дожди. Местами осадки будут интенсивными, пройдут грозы, выпадет град. Ночью и утром в горах будет туман, ожидается восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-22, днем 29-33° тепла, в горах ночью 10-15, днем 18-23° тепла.