Украинские войска в ночь на воскресенье нанесли удары по Москве и Мособласти. По утверждению мэра города Сергея Собянина, речь идет о «самой массированной» атаке БПЛА на город. «Со вчерашнего дня на всех рубежах отбито более 1600 БПЛА. Из них 450 на подлете к Москве», — написал он в телеграм-канале. Несколько аппаратов достигли Московского нефтезавода «Газпром нефти» (МНПЗ) в Капотне, который попадал под атаки БПЛА в июне, и повредили «объект на территории» предприятия. Судя по многочисленным кадрам от очевидцев, в районе МНПЗ, который обеспечивал около трети потребления топлива в столице, появилось несколько крупных очагов пожаров.

По данным губернатора Мособласти Андрея Воробьева, в результате украинских атак в городе Софьино к юго-востоку от Москвы БПЛА попал в трехэтажку, там погибла 44-летняя женщина, а еще пять человек, включая двоих детей, пострадали. В Орехово-Зуевском округе в результате попадания дрона в частный дом погиб пожилой мужчина. Еще один пострадавший — в Ленинском округе, сообщил глава региона. Также, по его информации, после атаки в Софьино (Раменский округ) «загорелся складской комплекс». По данным украинских мониторинговых каналов, речь идет об объекте «ООО Современные Складские Технологии» — производственно-складском комплексе общей площадью 290 тыс. кв. м. Судя по кадрам, произошел масштабный пожар.

Astra пишет, что в 500 метрах от атакованного хаба находится позиция зенитного комплекса «Панцирь». Воробьев заявил, что в Раменском округе на Северном шоссе в результате падения БПЛА загорелась кровля 21-этажного многоквартирного дома. «Эвакуированы 400 человек, среди них 70 детей. Повреждены 20 автомобилей», — написал губернатор.

Также, по информации Собянина, в ходе ночного налета один БПЛА попал в жилой дом в районе Орехового бульвара недалеко от МНПЗ. «Беспрецедентная атака явно была спланирована с целью срыва выборов. Противнику это не удалось», — заявил мэр.

МНПЗ, завод мощностью до 14 млн тонн в год, после атак 16 и 18 июня приостанавливал производство из-за повреждения обеих установок первичной переработки нефти. По данным Financial Times, предприятие удалось перезапустить, но работало оно на треть мощности.

Помимо МНПЗ украинские дроны, по предварительным данным, ударили по ТЭЦ-22 в Дзержинском под Москвой, заявили украинские ресурсы и подтвердила Astra. Теплоцентраль, расположенная примерно в 2 км от нефтезавода, имеет мощность 1375 МВт, обеспечивая электричеством и теплом юго-восток столицы, Дзержинский и часть Люберецкого округа, а также поставляет технологический пар МНПЗ. Власти об атаке на ТЭЦ-22 не сообщали. (themoscowtimes.com)