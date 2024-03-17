В ночь на 17 марта российские оккупанты ударили 5-ю зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковской и Донецкой областях, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Черниговской и 16-ю ударными БпЛА типа Shahed.

Об этом сообщили в Воздушных силах. Там уточнили, что оккупанты запускали «шахеды» с мыса Чауда в оккупированном Крыму.

«К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. В результате боевой работы сбито 14 «шахедов» в пределах Одесской области», — отмечается в сообщении.

13 беспилотных летательных аппаратов типа Shahed-131/136 сбиты в небе Одесской области еще один на подлете, в небе Николаевской области.