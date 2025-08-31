Российские военные в ночь на 31 августа запустили беспилотники по Одесской области. Больше всего пострадал Черноморск и его окрестности, один человек получил ранение, сообщил глава региональной военной администрации Олег Кипер. Он уточнил, что под удар попала энергетическая инфраструктура: более 29 тысяч абонентов остались без света. В настоящее время ведутся восстановительные работы. Критическую инфраструктуру запитали от генераторов.

В ДТЭК заявили, что во время ночной атаки было повреждено четыре энергетических объекта компании. Также пострадали частные дома и административные помещения. В некоторых местах вспыхнули пожары, их уже потушили. По информации z-канала «Донбасский партизан», целью были портовые объекты Черноморска. Утверждается, что беспилотники поразили терминалы и склады, а также грузовое судно под флагом Сан-Томе и Принсипи, оператор которого имеет азербайджанскую регистрацию. Оно якобы действовало в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины, доставляя военные грузы через схемы «серой логистики».

Помимо Одесской, беспилотники атаковали Сумскую область, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). В жилом секторе Путивльской общины загорелось частное домовладение. Никто не пострадал. Кроме того, под удар попала Херсонская область. Горели жилые дома, хозяйственные постройки, нежилое здание, гараж и автомобиль. Один человек получил ранение.

По данным Воздушных сил ВСУ, всего ночью российская армия атаковала Украину 142 дронами, 126 из них удалось обезвредить. 16 попали по целям в десяти локациях.