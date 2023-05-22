Российские захватчики атаковали Одесскую область ударным беспилотником.

Как сообщается на странице оперативного командования «Юг» в Facebook, поздно вечером 21 мая оккупанты направили по региону ударный беспилотный летательный аппарат. По данным командования, Силами противовоздушной обороны он был уничтожен над морем.

«В то же время, обращаем внимание, что на боевом дежурстве в Черном море находится два ракетоносителя, общий залп которых может достигать 12 «Калибров», — сообщили в «Юге».

Военные подчеркивают, что уровень ракетной опасности на фоне активности стратегической и тактической авиации оккупантов очень высок. (УНИАН)