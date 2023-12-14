Рамзан Кадыров заявил, что его сына Адама «не за что наказывать» и «было бы хорошо, если бы он убил» арестованного по делу о сожжении Корана Никиту Журавлева. Об этом глава Чечни заявил в ходе ежегодного прямого эфира.

«Наказывать [Адама]? За что наказывать? За то, что он агента [Журавеля] избил? Было бы хорошо, если бы он убил его. У меня одно желание, когда я вспоминаю тех, кто сжигает Коран, — одна мечта — чтобы они понесли наказание», — заявил Кадыров во фрагменте эфира, опубликованном каналом «Осторожно, новости».

Кадыров добавил, что считает поступок сына правильным, но думал, что его сына привлекут к ответственности за избиение Журавеля. «Я его [Адама] мучал, что типа возбудили уголовное дело за избиение. Мол, будет шесть-восемь лет в тюрьме сидеть. Он отвечал, что сочтет за честь сидеть в тюрьме», — цитирует главу региона «Чечня сегодня».

В конце сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает беззащитного арестанта Журавеля в СИЗО. Никакой реакции от правоохранительных органов на этот ролик не последовало. Спикер Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать избиение. Не стал наказывать Рамзана Кадырова за поведение сына и президент Владимир Путин. Глава государства, напротив, поощрил его, одобрив строительство новой мечети в Москве. Также впоследствии стало известно, что Грозный заранее получил статус культурной столицы России 2025 года, минуя конкурс.

С конца октября 15-летний Адам Кадыров получил девять наград. Ему вручили ордена «Даймехкан Сий» (Честь Отечества, от парламента Чечни), «За служение религии Ислам» I степени, «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», «За заслуги перед Уммой» и «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», а также вторую по значимости награду в Татарстане — орден «Дуслык». Он также получил медаль «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени, звание и медаль Героя Чечни. (moscowtimes.ru)