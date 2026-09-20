Европейский союз не признает «президентские выборы» в оккупированной Южной Осетии и рассматривает их, как очередной шаг России к незаконной аннексии региона Грузии. Соответствующее заявление распространила Европейская служба внешних связей.

«Европейский союз не признает конституционные и правовые рамки, включая недавние поправки, на основе которых 18 сентября 2026 года в оккупированном сепаратистском регионе Грузии были организованы так называемые президентские выборы. Их результаты являются не имеют силы», — говорится в заявлении.

ЕС также осудил действия Москвы, направленные на назначение российского чиновника де-факто президентом Южной Осетии, и выразил сожаление в связи с подписанием 9 мая соглашения «об углублении союзнического взаимодействия».

«Евросоюз решительно осуждает продолжающиеся попытки России укрепить свой контроль путем включения Южной Осетии в политическую, военную, экономическую и судебную сферы России. Эти меры противоречат мирному урегулированию конфликта и представляют собой шаги к будущей незаконной аннексии оккупированного сепаратистского региона Россией. Такие действия систематически закрепляют разделение, угрожают региональной безопасности и стабильности и грубо нарушают международное право», — заявили в ЕС.

В Брюсселе подчеркнули, что продолжают поддерживать мирное урегулирование конфликта в Грузии, в том числе через сопредседательство в Женевских международных дискуссиях и работу Миссии наблюдателей ЕС в Грузии.

Евросоюз призвал Россию уважать суверенитет Грузии и прекратить любые действия, подрывающие территориальную целостность страны.

«ЕС вновь подтверждает свою непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах», — говорится в заявлении. (newsgeorgia.ge)