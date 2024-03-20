Так называемая Южная Осетия (Цхинвальский регион Грузии) в тесной координации с Москвой обсуждает вопрос о возможном вхождении в состав России. Об этом заявил РИА Новости председатель «парламента» т.н. Южной Осетии Алан Алборов.

«Все эти вопросы мы обсуждаем в тесной координации с Российской Федерацией с учетом наших двусторонних отношений и договоров», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности провести референдум по этой теме.

По словам Алборова, обе стороны проводят скоординированную внешнюю политику.

«Когда мы совместно с РФ придем к этой мысли (о присоединении к России — ред.), мы это сделаем», — добавил он.

В 2023 году глава Южной Осетии Алан Гаглоев в послании к народу и «парламенту» выразил надежду на скорое вхождение «республики» в состав России.

В Цхинвали вступление в Союзное государство считают «допустимым компромиссом». В отчете за 2023 год «министерство иностранных дел РЮО» отметило продвижение на этом направлении. Указывается, что одним из приоритетных направлений для Южной Осетии является налаживание контактов с Союзным государством России и Беларуси.

Позже директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар отметил в беседе с РИА Новости, что если Южная Осетия направит конкретные предложения, их рассмотрят.

Соответствует ли нынешняя ситуация, положение России тому, чтобы провести еще одно присоединение земель другого государства, с учетом того, что никто в мире эту акцию законной явно не признает? Если такое все же произойдет, то что в ответ сможет предпринять Грузия?

Своими мыслями об этом поделились с # зарубежные эксперты.

Российский политический аналитик, главный редактор портала After Empire Ольга Курносова заявила, что после аннексии Крыма и четырех украинских областей вряд ли Путин беспокоится о мнении мира по поводу очередного присоединения чужих территорий. «Думаю, что его волнует только одно — будет ли Грузия бороться за Южную Осетию с оружием в руках. Или, готова ли Грузия вступить в военный альянс с Украиной. При этом сегодня он считает, что полностью контролирует процессы, происходящие в Грузии. Так что, к сожалению, исключить возможность аннексии Южной Осетии никак нельзя. Единственное, что его может остановить — открытие еще одного фронта.

С другой стороны, я бы это рассматривала, как очередную попытку демонстрации силы — «Мне на всех плевать. Что хочу, то и ворочу». Некий призыв, чтобы Россию начали уговаривать, т.е. вступили в переговоры, чего Путин давно добивается», — полагает аналитик.

Как отметил российский эксперт, сопредседатель политической партии «Демократический выбор», член совета фонда «Либеральная миссия» (Москва) Сергей Жаворонков, первый референдум о присоединении к России в Южной Осетии проходил еще в 1992 году, хотя тогда конечно была совершенно иная ситуация.

«С тех пор ее руководители неоднократно говорили об этом как о своем курсе и стратегической задаче. Но и до 2008 года, и даже позже Путин был не готов на столь радикальные шаги. После 2014 года препятствие вроде отпало, но возникло другое обстоятельство — возникновение дружественных Путину правительств Иванишвили. Им Путин мешать не хочет. Однако сейчас, в отличие от прошлых лет, итоги парламентских выборов в Грузии осенью непредсказумы. Думается, если Иванишвили выборы проиграет, то в этом и только в этом случае Путин может объявить об аннексии», — считает политик.

Специалист по Кавказу, исламскому миру и Ближнему Востоку, глава Института Восточного партнерства (Иерусалим) Авраам Шмулевич тоже допускает, что такое вполне может произойти. «Россия сейчас не имеет практически никаких сдерживающих ограничений. Санкции, которые Запад мог ввести, он ввел, и они не соблюдаются во многом. Мы знаем, что Россия даже увеличила свои доходы от нефти. Вторжением в Украину, аннексией Крыма и других областей страны она сделала столько, что присоединение Южной Осетии вряд ли сильно изменит какое-то санкционное давление, а тем более не вызовет вооруженного вмешательства», — говорит кавказовед.

Кроме того, если посмотреть на отношения России с другими непризнанными государствами, мы видим, что активность началась и в других направлениях, отмечает он. «Прежде всего, это касается Приднестровья. Верховный совет этого непризнанного государства обратился к России за помощью в борьбе против «геноцида» со стороны Молдовы. При этом еще несколько лет назад тот же орган обращался к Москве с просьбой о включении Приднестровья в состав РФ. И эта просьба не была ни отклонена, ни подтверждена. Таким образом, она как бы лежит на столе у Путина. А тут еще и просьба в связи с «геноцидом». То есть, мы видим какие-то движения в российской власти в сторону аннексии как минимум самопровозглашенных государств. Абхазия пока слишком крепкий орешек для Москвы, там все-таки существует общественное мнение, независимые движения, которые восприняли бы включение в состав РФ крайне отрицательно, и там возможны какие-то силовые акции даже.

А что касается Южной Осетии, то она в принципе как государство не существует. То есть, надо понять, что значительная часть осетин покинула эту территорию, и большую часть населения там сейчас составляют российские военные и члены их семей. Там нет абсолютно никакой экономики. Так что никакого сопротивления включению в состав РФ не будет, тем более что население Северной Осетии восприняло бы это дело положительно. И Южная Осетия дает Москве мощный рычаг воздействия на Грузию. Мы знаем, что расстояние между Тбилиси и «границей» Южной Осетии всего 80 км. Грузия и сейчас в значительной степени подконтрольна России, благодаря правящему режиму и олигарху Иванишвили, которого предыдущий президент Саакашвили назвал крупнейшим миноритарным акционером Газпрома. До сих пор продолжается ползучая оккупация территории Грузии со стороны Южной Осетии и Тбилиси практически не протестует. В случае если Южная Осетия будет присоединена к России, Грузия, даже если захочет, не сможет ничего сделать», — думает Шмулевич.

И все эти незаконные действия в отношении самопровозглашенных республик никакого серьезного противодействия со стороны Запада не вызовут, уверен он. «Ни Грузия, ни Молдова не способны оказать серьезное сопротивление этой аннексии, и это вполне укладывается в логику путинского режима – ему нужны какие-то победы, а в Украине они не очень просматриваются, война затянулась. То есть, такой вариант развития событий вполне возможен», — заключает глава института.