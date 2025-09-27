После встречи между министром иностранных дел ОАЭ шейхом Абдуллой бин Заидом и его израильским коллегой Биньямином Нетаньяху Израиль снимет с повестки вопрос аннексии территории Западного берега реки Иордан. Об этом 27 сентября сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на дипломатического советника ОАЭ Анвара Гаргаша.

«Точно так же, как позиция ОАЭ была решающей в закрытии дела об аннексии Израилем палестинских земель, встреча между шейхом Абдуллой бин Заидом и премьер-министром Израиля в Нью-Йорке является смелым шагом в поддержку международных усилий по прекращению войны в Газе и достижению постоянного прекращения огня, которое положит конец гуманитарной трагедии и укрепит путь к миру», — заявил Гаргаш.

Сообщается, что встреча бин Заида и Нетаньяху прошла в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что не допустит аннексии Израилем территории Западного берега реки Иордан.