Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен представить военно-политическому кабинету план полной аннексии сектора Газа, сообщила во вторник, 29 июля, израильская газета Haaretz со ссылкой на источники. Израиль объявит, что дает палестинскому радикальному движению ХАМАС несколько дней, чтобы то согласилось на прекращение огня, а в случае отказа начнет последовательную аннексию палестинских территорий, утверждает издание.

По словам собеседников Haaretz, в первую очередь будут аннексированы территории в буферной зоне, а затем — районы в северной части сектора Газа, прилегающие к израильским городам Сдерот и Ашкелон. Процесс будет продолжаться до тех пор, пока не будет аннексирован весь регион. Нетаньяху сообщил министрам, что администрация президента США Дональда Трампа поддерживает этот план, пишет Haaretz.

Источники газеты рассказали, что министр финансов Израиля — ультраправый политик Бецалель Смотрич — пообещал Нетаньяху остаться в правительстве, если план аннексии сектора Газа будет реализован. Ранее Смотрич и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир угрожали уйти в отставку и развалить правящую коалицию, если правительство согласится на прекращение огня в секторе Газа до полного уничтожения ХАМАС.