Военно-политический кабинет Израиля одобрил в ночь на понедельник планы расширения военной операции в секторе Газа, которые включают возможность оккупации палестинского анклава.

Как передает ТАСС, об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на источник в политической системе.

По словам этого источника, план будет включать, среди прочего, оккупацию сектора Газа и удержание территорий, перемещение населения анклава на юг для его защиты, лишение движения ХАМАС возможности распределять гуманитарную помощь, а также мощные атаки на радикалов.