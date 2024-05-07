«Цинизм ненавижу за его общедоступность».

Эти слова принадлежат великой русской актрисе XX века Фаине Раневской, которая была известна своим неповторимым юмором и остроумием. Доживи она до нынешних дней, то была бы глубоко потрясена той степенью общедоступности лицемерия, захлестнувшего Россию и возведенного в ранг ложного патриотизма.

Цинизм сегодня заразил большую часть российского общества: начиная с «низов» и заканчивая «верхами». Хотя точнее было бы сказать, что это отвратительное качество человеческого характера в качестве обязательного инструктажа было спущено «сверху» «низам». И «низы» — кто с удовольствием, а кто-то – добровольно-принудительно следуют этой директиве.

Агрессивная, беспощадная война России против Украины стала некой лакмусовой бумажкой, которая выявила лицемерную «братскую» любовь россиян к своим соседям. Будучи несвободными людьми им претит все, что связано со свободой духа.

Желание украинцев строить свою государственность, выбирать путь развития, который им больше по душе, вызывает отторжение, непонимание Москвы. А, как известно, непонятное всегда таит в себе опасность. И для того, чтобы внести ясность, Кремль пошел кратким путем: путем агрессии.

Но вот что интересно. При всех атрибутах войны, в России до сих пор остерегаются называть вещи своими именами. Вместо слова «война» в России в ходу фраза «специальная военная операция». Как же была права Раневская! Кстати, за запретное слово «война» могут привлечь (и привлекают) к ответственности.

Правда, совсем недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами оговорился по Фрейду и заявил, что «проводимая Россией спецоперация по факту стала для нее войной после того, как в конфликте начал участвовать коллективный Запад».

А когда ему указали на то, что ранее за характеристику «СВО» как войны некоторые россияне были привлечены к ответственности, Песков на голубом глазу заявил, что «пацифисты использовали слово «война» в абсолютно ином контексте».

Но самых больших успехов на поприще цинизма, несомненно, добились представители средств массовой информации, в особенности, ведущие различного рода политических ток-шоу на российском телевидении.

Такие одиозные пропагандисты, как Владимир Соловьев, Андрей Норкин, Ольга Скабеева, Маргарита Симоньян и другие, словно, соревнуются между собой на приз имени «двуликого Януса». Сценарий незамысловатый: представить Украину агрессором, и, соответственно, Россию – жертвой.

При этом, они бессовестным образом заявляют, что РФ не имеет ничего против украинского народа и проводит «СВО» против «неонацистов», которые их угнетают. Естественно, про десятки тысяч украинских стариков, женщин и детей, которые погибли от российских ракет, они умалчивают.

Свое почетное место среди дворцовых лизоблюдов и лицемеров, безусловно, занимает главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Эту особу представлять азербайджанской аудитории не нужно. Она «в воздухе переобувалась» столько раз, что и не счесть. То она благодарила Путина за то, что Россия воюет с украинскими «людоедами», то заявляла, что значительная часть украинцев «нацисты». А в мае прошлого года неудачи российской армии в Украине объяснила… большой любовью РФ к украинцам, поскольку Москва «бережет братский народ».

Впрочем, багаж лицемерия Симоньян поистине неисчерпаем. И вот вам последний ее перл.

Она предложила включить современную фронтовую поэзию в школьную программу России. «У нас вышел сборник «ПоэZия русского лета» современных фронтовых поэтов. Я буду биться за них, пока они не окажутся в обязательной школьной программе», — сказала Симоньян.

Она также выразила уверенность в том, что современная фронтовая поэзия о событиях в Украине заслуживает быть рядом с произведениями великих поэтов Великой Отечественной войны.

А вот это уже не только цинизм, но и кощунство. Сравнивать героев Второй мировой войны с нынешними головорезами – отвратительно. Сравнивать защитников Родины с оккупантами – мерзко. Дело в том, что нынешняя Россия поменялась местами с гитлеровской Германией.

В 40-ые годы Третий рейх под лозунгом освобождения порабощенных народов Европы раз за разом оккупировал страны. Апогеем стало нападение на Советский Союз, обернувшееся для Германии катастрофой.

Сегодня России под лозунгом «денацификация» напала на Украину. Поэтому если проводить исторические параллели, то РФ = гитлеровская Германия, Украина = Советский Союз.

Но Симоньян занимается банальной фальсификацией, предлагая включить в школьную программу произведения авторов, восхваляющих российскую агрессию.

Мне почему-то кажется, что Симоньян удастся реализовать эту «благородную» идею. А это значит, что в России будет создана благодатная почва для взращивания путлерюгенда…