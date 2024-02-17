Начало полномасштабной военной агрессии против Украины повлекло за собой беспрецедентную международную изоляцию РФ.

И, несмотря на отчаянные заверения пропагандистов о независимом пути России, государство-агрессор все же хочет вернуть утраченный имидж «величественной» страны, организовывая молодежные мероприятия, такие как «Игры будущего» 19-25 февраля в Казани и «Всемирный фестиваль молодежи» 1-7 марта в Сочи.

Для привлечения внимания иностранцев в РФ (в частности, талантливой молодежи), государство-агрессор планирует провести ряд «международных» молодежных мероприятий в новейших высокотехнологичных сферах: искусственного интеллекта и биотехнологий, «киберспорта» и спортивных игр с интеллектуальной составляющей, компьютерных игр онлайн-активностей и технологических стартапов, научных технологий.

В ходе этих мероприятий Россия хочет привлечь молодых людей, добившихся определенного успеха в сфере бизнеса, медиа, творческих индустрий, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтерства и благотворительности, спорта, общественной жизни.

Очевидно, что цель подобных мер откровенно пропагандистская: Россия хочет продемонстрировать, что мир не отвернулся от нее и продолжает поддерживать с ней связи.

На фоне того, что Международная федерация киберспорта (IESF) приостановила членство Федерации компьютерного спорта России (RESF) в своем составе из-за нарушения устава организации, а российские спортсмены не допускаются к участию в Олимпиаде, Россия стремится создать собственные меры, чтобы имитировать отсутствие изоляции.

По всей вероятности, на указанных мероприятиях будет активное присутствие российских спецслужб, что может повлечь за собой соответствующие последствия. Российские спецслужбы могут вербовать иностранных гостей и склонять к сотрудничеству, что является достаточно опасной авантюрой, которая может стоить не только карьеры, но и жизни.

Россия будет всячески демонстрировать себя как платформу для возможностей и развития и воплощения своих стремлений, однако это лишь иллюзия. Поэтому членам турецких команд Fire Flux Esports, S2G и Turkish Delight, которые заявлены в списках участников «Игр будущего», стоит оценить соотношение преимуществ и минусов участия в российских мероприятиях, поскольку риски достаточно высоки.

Учитывая рекордное количество уехавших из РФ ученых, спортсменов и деятелей культуры после начала полномасштабного вторжения, о развитии и свободе в России можно только мечтать. Число ученых, выехавших из РФ с начала войны возросло в 5 раз относительно довоенных показателей (с 14 до 70 тысяч человек), что эквивалентно примерно трети всех артистов. В этом же контексте становится понятно и то, что организовывая такие мероприятия, РФ хочет привлечь молодых специалистов, чтобы закрыть образовавшийся с начала войны кадровый пробел.

На фоне агрессивной войны против Украины, в ходе которой Россия ежедневно убивает молодых украинцев, среди которых художники, спортсмены, поэты, ученые, участие в подобных мероприятиях противоречит общечеловеческим ценностям.

Россия уничтожает украинские школы, университеты, спортивные базы, художественные школы и другую инфраструктуру, без которой тысячи украинских детей, подростков и молодежи не могут развивать свои способности.

Россия убивает молодое поколение в этой войне, как гражданских во время обстрелов, так и ребят, вставших на защиту Украины. Проведение молодежных мероприятий в России — проявление цинизма и отсутствия человечности у организаторов и участников.

Впрочем, в условиях катастрофического оттока талантов и перегретой экономики Россия может и просто украсть разработки и технологии, которые будут представлены зарубежными участниками. Для России воровство интеллектуальной собственности достаточно привычное дело, поэтому отказ от участия является наиболее надежной защитой разработок и научных достижений.

Уже два года Россия демонстрирует свое подлинное лицо в ходе войны против Украины. Она убивает, пытает и грабит, нарушая все нормы международного права. Сотрудничество с таким государством не только бесперспективно, но может нанести непоправимый вред имиджу любой страны.

Асиф Алиев,

редактор издания QIRIM.News, специально для #