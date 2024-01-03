Запад в вопросе урегулирования в Газе растратил всю свою репутацию: противоречие между позициями западных стран по Украине и по палестино-израильскому конфликту является верхом лицемерия. Об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.

«На примере Газы Запад растратил всю свою репутацию, исчерпал все накопленные кредиты доверия в глазах человечества, особенно нашего поколения. Позиция, занимаемая западными странами по вопросу [конфликта] между Украиной и Россией, и абсолютно полярная позиция по урегулированию в Газе являются верхом лицемерия. Они [на Западе] не могут говорить о принципах и морали, так как полностью их игнорируют. Все это, как представляется, готовит почву для серьезного геостратегического перелома», — отметил Фидан, высказывания которого привел телеканал TRT Haber.

Глава МИД Турции обратил внимание на усилия исламского мира по поискам мирного решения кризиса в Газе, напомнив о создании контактной группы на уровне министров иностранных дел стран региона. «Тот факт, что мы действуем сообща, позволил нам сохранить единую позицию и единство взглядов», — добавил он.