Президент США Джо Байден выступил с самой резкой на данный момент критикой военной кампании Израиля в секторе Газа, сообщает Голос Америки.

«Я придерживаюсь мнения, что ответные действия в Газе были чрезмерными», – отметил Байден в разговоре с прессой Белом доме.

По словам президента США, Вашингтон активно добивается временного прекращения огня в обмен на освобождение заложников, которых удерживает радикальная палестинская группировка ХАМАС, признанная террористической в США и Евросоюзе. Кроме того, от Израиля ожидают, что он выпустит палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах.

В среду премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг предложение ХАМАС, в котором предлагалось остановить боевые действия как минимум на четыре с половиной месяца. Нетаньяху неоднократно заявлял, что израильская армия ставит своей целью полное уничтожение джихадистской группировки.

При этом Байден, комментируя ситуацию в Газе, подчеркнул, что считает возможной устойчивую паузу в боевых действиях.