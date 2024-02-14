Святой престол критически относится к действиям Израиля в секторе Газа, считая их несоразмерными. Об этом пишет официальная ватиканская газета L’Osservatore Romano.

Издание отмечает, что «никто не может назвать то, что происходит в секторе Газа, «сопутствующим ущербом» борьбы с терроризмом», а «право на защиту Израиля» и «правосудие над ответственными за атаки 7 октября не может оправдывать бойню». Как подчеркивает газета, Ватикан всегда «на стороне невинных жертв» — и израильских, и палестинских.

Накануне государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил, что Святой престол считает «несоразмерной» операцию Израиля в секторе Газа. «С самого начала Святой престол, с одной стороны, однозначно осуждает то, что сотворено 7 октября, осуждает любое проявление антисемитизма, но и операция, которая является реализацией права на защиту Израиля, с 30 тыс. погибших несоразмерна», — приводит его слова газета La Reppublica.

Посольство Израиля при Ватикане назвало эти слова «прискорбными». «Суждение о законности войны без учета всех обстоятельств и условий неизбежно ведет к ошибке», — говорится в заявлении диппредставительства. В нем также приводятся данные, что за каждого убитого боевика радикального палестинского движения ХАМАС заплатили жизнью трое мирных жителей. «Все гражданские жертвы необходимо оплакивать, но в войнах и операциях НАТО или западных сил в Сирии, Ираке или Афганистане это соотношение было 9-10 гражданских за 1 террориста, то есть втрое больше, при том, что поле боя в Газе намного более сжатое», — указывается в заявлении.(ТАСС)