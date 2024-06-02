Координатор стратегических коммуникаций в Совете безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что целями ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) американским оружием вглубь Российской Федерации являются расположения военных, огневые позиции и логистические базы. Об этом сообщает ABC News.

По его словам, украинская сторона запросила ограниченное разрешение на использование американского вооружения против угроз через границу.

До этого стало известно, что украинским политикам и чиновникам хватило 90-минутного телефонного разговора с представителями Вашингтона, чтобы убедить их в необходимости снять запрет на ответные удары по российской территории.

31 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил от США послание по вопросу возможности применения американского оружия по территории России. Он не раскрыл подробностей, но назвал сам факт его получения «шагом вперед». Политик также подчеркнул, что считает применение западного оружия для ударов по российской территории «лишь вопросом времени».