Анкара считает разрешение Вашингтона на использование Украиной дальнобойных ракет для ударов по РФ неверным и рекомендует всем сторонам проявлять осторожность, заявил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы не считаем это решение верным и не одобряем его», — цитирует Эрдогана агентство «Анадолу».

Он подчеркнул, что президент США Джо Байден принял решение, которое может быть интерпретировано как шаг, направленный на дальнейшее разжигание конфликта.

Эрдоган призвал все стороны соблюдать осторожность в своих действиях.