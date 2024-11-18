Решение Белого дома разрешить Украине наносить удары по целям в России, используя поставленные США ракеты большой дальности является шагом к эскалации войны.

Как передает УНИАН, об этом в Facebook написал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Провоенный мейнстрим начал окончательную, отчаянную атаку на новую реальность. В своем последнем отчаянии эти провоенные силы, кажется, даже не избегают худшего: расширения войны в Украине до глобального масштаба», — отметил дипломат.

По его мнению, «отстраненные от власти политики-ястребы отказываются принимать во внимание волю народа, это не только недемократично, но и чрезвычайно опасно». При этом Венгрия, по словам Сийярто, призывает к немедленному прекращению огня в Украине в течение нескольких месяцев:

«Сегодня в Брюсселе состоится первое заседание Совета министров иностранных дел ЕС после победы Дональда Трампа. Это будет тяжелая борьба, потому что попытки эскалации также должны быть прекращены в Брюсселе».