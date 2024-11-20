Решение администрации покидающего пост президента США Джо Байдена разрешить наносить удары американским оружием вглубь российской территории является абсолютно безответственным.

Как передает ТАСС, об этом заявил журналистам премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Действующая американская администрация приняла абсолютно безответственное решение, — сказал он. — Происходит эскалация международной напряженности». Запад, по его словам, не желает прекращения конфликта в Украине.

Фицо подчеркнул, что Словакия как государство, соседствующее с Украиной, крайне заинтересована в скорейшем достижении мира в этой стране. Разрешение использовать дальнобойное оружие для ударов по РФ не приведет, по его словам, к изменению соотношения сил в зоне конфликта.