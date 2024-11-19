США разрешили вооружённым силам Украины наносить удары американским оружием по России в глубину до 300 километров от границы. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, выступая по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе в понедельник. Страны Евросоюза не приняли единого решения по этому вопросу и будут придерживаться по нему самостоятельной политики.

О предполагаемом разрешении наносить удары вглубь России ранее сообщали мировые СМИ, Вашингтон и Киев это не подтверждали. Производители оружия обычно накладывают ограничения на его применение получающими его странами. Украина долгое время требовала от США снять такие ограничения.

Боррель в понедельник сказал, что его мнение по этому вопросу остаётся неизменным. «Украина должна иметь возможность использовать оружие, которое мы им предоставляем, не только для остановки стрел, но и для поражения лучников, — сказал он. — Я продолжаю верить, что это должно быть сделано».