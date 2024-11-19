В Госдепартаменте США официально подтвердили, что украинским Вооруженным силам разрешено наносить удары по целям на территории России с использованием поставленных американских ракет. Помощник госсекретаря Брайан Николс заявил в интервью бразильскому изданию O Globo на полях саммита G20, что предоставленное Украине оружие «расширит ее возможности для защиты».

По словам Николса, это решение направлено на то, чтобы показать России бесперспективность силового захвата украинских территорий. Он также выразил надежду, что Москва после одобрения ударов по российской территории западным оружием может начать переговоры о мире или вовсе вывести войска из Украины. Николс напомнил: война началась с необоснованного вторжения России, и подчеркнул, что ее завершение зависит исключительно от Москвы. «Она может закончиться прямо сейчас, если Россия выведет свои войска», — отметил он.

17 ноября стало известно, что президент США Джо Байден дал разрешение на использование дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Как писала The New York Times со ссылкой на источники, в числе приоритетных целей рассматривались российские и северокорейские войска в Курской области, часть которой была занята ВСУ в начале августа.

По данным источников «РБК-Украина», в ночь на 19 ноября американские ракеты ATACMS использовались для нанесения удара по военным объектам в России. Целью стал арсенал 1046-го центра материально-технического обеспечения в Брянской области. (moscowtimes.ru)