Сегодня, 8 мая, Украина впервые отмечает День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939−1945 годов — как единый государственный праздник вместо двух разных знаковых дат. В то же время 9 мая как День победы в Украине отныне отменен. До сих пор в Украине 8 мая отмечали День памяти и примирения (как памятный день), а 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне (как государственный праздник с выходным в невоенное время). Отныне этого не будет.

И это, на мой взгляд, правильное решение. Потому, что современная Россия всячески пыталась и пытается узурпировать свое право на победу над нацизмом. Хотя в реальности ее просто не было бы без коллективных усилий всех республик бывшего СССР. Не было бы победы, в частности, без бакинской нефти. И то, что Баку в годы существования СССР не получил статус города-героя является не нашей проблемой, а проблемой руководителей Советского Союза. Это они не оценили героизм бакинских нефтяников, а сам факт этого героизма от этого никуда не делся. И в том числе именно по этой причине в нашей республике должны отмечать победу во второй Мировой Войне.

И еще. Из Азербайджана на фронт ушло около 700.000 граждан республики различных национальностей, сотни тысяч из них погибли и были ранены. Среди погибших в той войне есть и родной брат моего дедушки — старший лейтенант Гулиев Тахмаз Наджафгулу оглы. Место его рождения — село Сарыджалы Агдамского района, 1921 год. Он был призван Агдамским РВК и на фронт он отправился в возрасте 20 лет. Последнее место службы — 77 СД. Он погиб 30.09.1943 года, в селе Нейдорф Больще-Токмакского района Запорожской области Украинской ССР.

Я не могу себе даже представить, как бы он, а также миллионы погибших в этой страшной войне героев, отреагировали на сообщение о том, что ныне против Украины воюет Россия. Воюет, используя ровно те же самые методы, что когда-то взяла на вооружение гитлеровская Германия. Россия стирает с лица земли мирные украинские города, поселки, села. Она убивает украинских стариков, женщин, детей. Она использует в войне против Украины пропаганду, лживости и цинизму которой могла бы у нее поучиться геббельсовская пропаганда.

Вдумайтесь в кошмар этого сообщения — российские оккупанты атаковали в ночь на 8 мая Киев и область. «Враг нанес по столице ракетный удар — применил крылатые ракеты Х-101/-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Воздушная тревога в столице продолжалась более трех часов. Ракеты заходили на Киев с разных направлений», — рассказали в КГВА. Силы ПВО уничтожили все воздушные цели в районе столицы Украины. По предварительным данным, в Киеве без пострадавших и разрушений.

Но в Минэнерго Украины сообщили, что российские оккупационные войска атаковали объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях. В частности, повреждено оборудование на одном из объектов «Укрэнерго» в центральном регионе. Кроме того, враг обстрелял три украинские ТЭС. Было серьезно повреждено оборудование. Энергетики сейчас работают над ликвидацией последствий атаки.

Да, российские оккупанты атаковали ту самую Запорожскую область Украины, в боях за которую погиб мой двоюродный дедушка в 1943 году. Это не просто нечто, не укладывающееся в голове. Это — плевок на могилу десятков миллионов погибших во Второй мировой войне. И плевок этот, под одобрение подавляющего большинства россиян, совершен политическим и военным руководством России. Оно развязало эту чудовищную войну, прикрываясь совершенно лживыми оправданиями для реализации своих территориальных претензий к Украине.

Оно же на протяжении многих лет формирует лживый образ украинцев в сознании своих сограждан. На это день и ночь работает вся российская пропаганда во главе с Марго Симоньян, Владимиром Соловьевым, Ольгой Скабеевой и прочими последователями редактора еженедельника «Der Stürmer» Юлиуса Штрейхера. Который, кстати, был приговорен Международным военным трибуналом в Нюрнберге к смертной казни за преступление против человечности и был повешен 16 октября 1946 года.