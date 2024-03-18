В нашей столице соответствующие структуры активно взялись за сферу транспорта, в том числе за такси. Такси в Баку пользуются популярностью из-за своей доступности, хотя стоимость этой услуги прошлым летом выросла. Приезжают обычно быстро, едешь в довольно комфортных условиях. Но есть и недостатки, на которые периодически жалуются жители столицы. Опасная езда, нагрубили, отказались довезти до пункта назначения, не дали сдачи и т.д – вот с чем сталкиваются некоторые клиенты. А все потому, что в таксисты идут и те, кто не соответствуют никаким критериям. Чтобы изменить такое положение дел, сейчас согласно закону «Об автомобильном транспорте», водители легковых автомобилей такси должны пройти специальную подготовку по вопросам норм этического поведения и нормативно-правовым актам, регулирующим пассажирские перевозки автомобильным транспортом. Тем, кто прошел обучение успешно, выдают сертификаты, и только они могут заниматься извозом. Кроме того, были подготовлены проекты, касающиеся требований к внешнему виду и техническим параметрам автомобилей, используемых в качестве такси.

Но на этом перемены для таксистов не закончились. Возможно, в обозримом будущем их количество существенно сократится. В этом случае логично предположить, что цены на такси пойдут вверх, а число безработных заметно увеличится.

О том, что планируется сократить количество такси до 20 тысяч недавно заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов. С прошлого лета, по его словам, количество такси сократилось с 67 до 60 тысяч из-за внесенных в законодательство изменений. Он отметил, что это не означает, что 40 тысяч человек останутся без работы, и что у нас дефицит водителей в общественном транспорте, а также нужны водители, осуществляющие грузовые перевозки.

Эксперт в области транспорта, председатель НПО «Помощь в образовании водителей» Фазиль Мамедов, комментируя это заявление #, отметил, что тема столичных такси является очень непростой. Он подчеркнул, что в зависимости от материальных возможностей того или иного города рассчитывается и необходимое для него число такси. В среднем, это от 300 до 500 человек на одно такси. Если взять для примера цифру 400, то при порядка четырех миллионах, проживающих в Баку, нашему городу будет достаточно 10 тысяч такси.

«Реальное количество такси в столице намного выше озвученных официальных цифр. В Баку водителями такси работают где-то 200 тысяч человек, а все из-за нехватки рабочих мест. Потому, многие, у кого есть личный автомобиль, занимаются извозом, жить ведь на что-то надо. И вопрос: что делать тем, кто не сможет больше работать таксистом? Даже если брать официальную статистику, без заработка останутся порядка 40 тысяч человек, и из них водителями автобусов смогут устроиться где-то 500 человек», – отметил он.

Напомним, что, согласно официальной статистике, в Баку на сегодняшний день курсирует порядка 2000 автобусов. По словам председателя правления Агентства наземного транспорта Азербайджана Анара Рзаева, количество автобусов на линии в Баку значительно ниже, чем указано в расписании – 1700 вместо 2200. Он отметил, что количество автобусов должно быть увеличено до 2500, чтобы удовлетворить спрос на них в часы пик.

Что касается предложения заниматься им грузоперевозками, то, как сказал Ф.Мамедов, вряд ли там сейчас есть проблема с кадрами. Этот рынок уже сформировался и занят, так что и на нем немногие трудоустроятся.

«Я полностью за то, чтобы в сфере такси был наконец наведен порядок, и чтобы их было в городе ровно столько сколько нужно. Но тогда необходимо тех, кто сейчас работает таксистами, трудоустроить на другую работу. В развитых странах те, кому не получается найти работу, получают социальное пособие. У нас с этим все непросто. Но надо понимать, что, если отобрать у человека имеющийся заработок и ничего стоящего не предложить взамен, увеличится число малоимущих и может вырасти преступность. Потому, сначала надо создать рабочие места, чтобы человек мог бы относительно безболезненно перейти из одной сферы занятости в другую. Вот это было бы решением проблемы, но, как я часто говорю, все вопросы должны решаться комплексно, а не с бухты- барахты», – подчеркнул он.

Что касается остальных новшеств в сфере такси, в частности прохождения курсов по этике, то, по его словам, это нужно и важно.

«Таксист работает в сфере обслуживания и сталкивается за день с разными клиентами, в том числе с неприятными ему по тем или иным причинам. Но он не должен грубить, хамить любому клиенту, и, конечно, таксист должен быть профессионально пригоден к такой работе. Также нужно, чтобы перед каждым рейсом таксист обязательно проходил медобследование, и оно должно быть реальным, а не для галочки. Ну и, конечно, машина должна быть технически исправной и чистой. Все это прописано в законе, но должно исполняться. Плюс необходимо ввести в стране обязательное страхование такси. В случае если произошел дорожный инцидент, и по вине таксиста человек умер или получил инвалидность, выплачивать компенсации пострадавшим или членам их семей должна компания, нанявшая такого таксиста на работу. Если человек получил в результате ДТП инвалидность, обеспечение должно быть пожизненным. Сам же таксист не будет в состоянии это оплачивать. И если за это будут платить компании, в том числе агрегаторы, они будут более тщательно подбирать персонал, а не нанимать, сотрудничать с кем попало», – резюмировал эксперт.