Число случаев острых респираторных заболеваний (ОРЗ) в Китае в ближайшее время продолжит расти. Об этом в воскресенье на брифинге заявил официальный представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн.

«В ближайшее время число острых респираторных заболеваний в КНР продолжит расти, это связано с накладыванием друг на друга разных видов респираторных патогенов», — заявил Ми Фэн.

Он уточнил, что в основном зафиксированные в последнее время случаи ОРЗ вызваны вирусом гриппа, но также у ряда больных наблюдаются риновирус, микоплазменная пневмония, респираторно-синцитиальный вирус и аденовирус.