Граждане Украины, которые проживают в России и в оккупированных регионах, будут подлежать выдворению, если не получат «зеленую карту», сообщили в МВД со ссылкой на указ президента РФ Владимира Путина.

Документ выдадут после того, как человек сдаст отпечатки пальцев, сфотографируется и пройдет медосвидетельствование. Все это нужно сделать до 31 декабря 2024 года. Тех, у кого не будет «зеленой карты», начнут высылать с января. Остальные смогут находиться в России бессрочно и работать на ее территории без разрешительных документов.

В МВД уточнили, что данный порядок не распространяется на бывших заключенных, граждан, создающих угрозу государственной или общественной безопасности, и лиц, представивших поддельные документы или сообщивших ложные сведения.

Также продолжает действовать бессрочный запрет на выдворение граждан Украины, проживающих на территории четырех аннексированных регионов, которые не обратились за получением российских паспортов. Исключение составляют лица, создающие угрозу государственной или общественной безопасности.

Вместе с тем, согласно указу Путина, жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, не имеющие российского гражданства, признаются «иностранцами» и должны получить паспорт до 1 июля 2024 года. МВД продлило им ВНЖ и удостоверения на постоянное проживание на основании имеющихся у них документов (в том числе с истекшим сроком действия) до 31 декабря 2024 года включительно. Временно пребывающие на территории оккупированных регионов иностранцы также смогут находиться там без санкций до конца года.

В сентябре 2023 года Путин разрешил украинцам въезжать в Россию по просроченным документам. Однако они могут попасть в страну только через аэропорт Шереметьево и КПП Лудонка в Псковской области. Соответствующие ограничения правительство установило в октябре. Они касаются граждан Украины старше 14 лет, которые прибывают из третьих стран.

Украинцы, находящиеся в четырех аннексированных регионах, могут въезжать в Россию через пункты пропуска, расположенные на административной границе между этими субъектами и сопредельными территориями. (moscowtimes.ru)