Ученые Санкт-Петербургского государственного университета выяснили, что почти треть жителей Северо-Западного федерального округа России не защищена от кори, то есть уровня коллективного иммунитета недостаточно для предотвращения эпидемии. Результаты масштабного анализа опубликованы в журнале Global Biosecurity.

Биологи и медики СПбГУ проанализировали более 28 тысяч проб крови, взятых у социально активных жителей региона с 2012 по 2023 год. Только у 70 процентов участников выявили защитный уровень антител к вирусу кори. Это ниже порогового значения в 90–95 процентов, необходимого для формирования устойчивого коллективного иммунитета.

Корь считается одним из самых заразных вирусов: один больной может инфицировать до 18 человек. Несмотря на эффективность вакцины, защита со временем может снижаться, особенно у тех, кто не болел в детстве. В СССР массовая вакцинация стартовала в 1967 году, но часть взрослого населения сегодня может оказаться незащищенной.

По словам исследователей, особенно важно контролировать ситуацию на фоне роста международной мобильности, поскольку существует риск завоза вируса из государств с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.