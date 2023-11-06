В Азербайджане разоблачены должностные лица, содействовавшие перемещению товаров через таможенную границу за взятку.

Информацию об этом распространила Прокуратура Нахчыванской Автономной Республики.

Согласно информации, на основании поступивших из Главного таможенного управления Нахчывана материалов в прокуратуре Автономной Республики было проведено расследование в связи с бесконтрольным перемещением различных лекарственных препаратов из Турецкой Республики на территорию страны через таможенный пост «Садарак».

По итогам расследования установлено, что группа сотрудников таможни создала условия для бесконтрольного перемещения на территорию страны 25 лекарственных препаратов без государственной регистрации.

По факту в Прокуратуре Нахчыванской Автономной Республики возбуждено уголовное дело по статьям УК 200-1.2.2 (незаконный оборот лекарственных средств группой лиц по предварительному сговору), 308.1 (злоупотребление служебными полномочиями) и 311.3.1 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору), ведется предварительное следствие.