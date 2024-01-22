Расследование The Guardian показало, что сотрудники ООН, работающие в Ираке, требуют взятки от местных предпринимателей за предоставление контрактов ООН на восстановление страны. Речь идет о программе Funding Facility for Stabilization, которую ООН запустила в Ираке в 2015 году. Общий объем программы составляет около $1,9 млрд, средства предоставляются 30 донорами, среди которых есть ЕС, США, Великобритания, Германия, Нидерланды, Южная Корея, Австралия и др. Проект курирует Программа развития ООН (United Nations Development Programme — UNDP).

Как сообщает The Guardian, сотрудники UNDP, работающие в Ираке, требовали взятки за предоставление контракта в виде отката до 15% от объема конкретного контракта. Издание ссылается на данные, полученные от трех сотрудников ООН и четырех местных подрядчиков. «Никто не может получить контракт, не заплатив. В этой стране никто ничего не может получить, не заплатив, ни от правительства, ни от UNDP»,— сообщил The Guardian один из местных подрядчиков на условиях анонимности. По словам же источника газеты в UNDP, основные условия контракта обозначаются устно и при личной встрече, а не на бумаге, чтобы избежать проверок. Влиятельные иракцы, включая чиновников, иногда служат гарантами сделки. «Третьи стороны тоже получают свою долю от отката,— сообщили источники газеты.— Подрядчикам надо выбрать влиятельных людей со связями и властными полномочиями».

UNDP отреагировала на данные The Guardian, заявив: «Наша политика по предотвращению коррупции распространяется на всех сотрудников. Любые обвинения или подозрения тщательно расследуются независимым Управлением по аудиту и контролю».