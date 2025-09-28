В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Товузского таможенного управления, была выявлена крупная партия лекарственных препаратов, которые пытались провести через таможенную границу без декларирования.

Как сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета, на таможенном посту «Красный мост» при досмотре грузового транспортного средства, перевозившего продукты питания из Турецкой Республики, с использованием стационарной рентгеновской установки были обнаружены подозрительные очертания.

При осмотре грузового отсека было выявлено 33 коробки с недекларированными лекарственными средствами различных наименований, общим количеством 44 120 единиц.

По данному факту проводится расследование.