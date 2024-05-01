Те, кто надеялся и хранил 25 лет свои приватизационные чеки, не продавайте их!
В последние годы после научно-практических исследований многочисленных ученых-правоведов, специализирующихся в конституционном и гражданском праве, выяснилось, что вывод приватизационных чеков из обращения без выплаты компенсации полностью противоречит Конституции, законам и международному праву. Также юридически установлено, что каждая приватизационная доля, защищенная от инфляции, стоит не менее 20 000 долларов США в сегодняшнем эквиваленте.
В прошлом многие лица продали свои приватизационные чеки по 100-150 долларов либо из-за нужды, либо из-за отсутствия доверия к правительству и чиновникам. В основном сельские жители, получив земельные участки, продавали свои чеки подешевке. Но все еще есть люди, которые с надеждой хранили приватизационные чеки 25 лет, поверив чиновникам-мошенникам продают их.
Приватизационные чеки – это Доля Народного Наследия. Это ДОЛЯ НАСЛЕДСТВА, принадлежащая народу — гражданам от тех богатств и имущества, которое создавали их предки во времена Советского государства ценой жизни и крови и собственного труда!
От имени группы «Özəlləşdirmə Çekləri Qrupu», которая представляет в соцсети Facebook интересы 40 000 семей, юристы подготовили жалобу в суд для защиты прав граждан. Члены группы в ближайшее время обратятся в суды.
Граждане на 100% уверены, что компенсация в размере 20 000 долларов США за каждую приватизационную долю будет предоставлена нашим государством либо путем размещения ее на банковском счете, либо путем замены ее другими государственными ценными бумагами, которые будут использоваться в любой форме крупного процесса приватизации. В случае, если права собственности граждан не будут подтверждены в местных судах, участники группы «Özəlləşdirmə Çekləri Qrupu» планируют обратиться в Европейский суд для восстановления своих прав.
Сегодня от главы государства скрывают правду о приватизационных чеках, стоимость которых в имущественном эквиваленте равна 20 тысячам долларов. Проблема, противоречащая Конституции и законам, нашей государственности, скрывается от господина Президента некоторыми чиновниками, и это затягивает решение проблемы.
Подобное поведение чиновников – это не только ущемление прав граждан, но и попытка очернить политический курс Президента и нашу государственность, это враждебность по отношению к народу! Потому что Рамиз Мехтиев и чиновники-олигархи, которые воспользоввшись доверием господина Президента писали и подписывали статьи в законах и указах, противоречащие Конституции, задумали в будущем обвинить главу государства в своих коррупционных преступлениях.
Настало время требовать справедливости. По поводу данного преступления направлены обращения в Службу государственной безопасности и ее руководителю Али Нагиеву. Ни один закон, ни один указ не может нарушать Конституцию. Права собственности, предоставленные гражданам законами, не могут быть отняты никакими иными законами и указами, принятыми позднее в нарушении Конституции!
Обратите внимание! В статьях 9 и 11 «Закона о борьбе с коррупцией» зафиксирована, что факты нарушения политики общенационального лидера Гейдара Алиева и государства, исторической социальной справедливости, Конституции и законов, а также нарушения международных прав человека являются ПРЕСТУПЛЕНИЕМ.
В то же время в дальнейшем возможно возбуждение уголовное дело по статьям 308, 309, 313, 314, 341 и 342 Уголовного кодекса.
Знаете ли вы, что статья 384.0.5. Гражданского кодекса содержит требования собственника о признании недействительным акта государственного или муниципального органа либо их должностных лиц, нарушивших права собственника по владению, пользованию и распоряжению имуществом.
Все должны знать, что чиновники Комитета по имуществу в нарушении Конституции и законов, а также права равенства предоставили своим близким имущественные доли (4 приватизационных чека), рассчитав их стоимость в размере 20 000 долларов США, а некоторых в 100 000 долларов США.
В журнале «Qanun», который издается под курацией Президента, учеными-юристами опубликованы 4 научно-практические статьи, подтверждающие эти факты.
Вот названия статей:
«Правовой анализ процесса изъятия из обращения государственных приватизационных чеков» (2022 N-5 (331) 38-я страница)
Мубариз Йолчиев, доцент юридического факультета Бакинского государственного университета (БГУ), эксперт Конституционного суда, член Коллегии адвокатов;
Сярвяр Сулейманлы, доцент кафедры гражданского права юридического факультета БГУ, эксперт Конституционного суда;
Рецензент: доктор юридических наук С.Алиев;
Представлена: доктор юридических наук М.Дамирчиева.
«Правовой анализ того, являются ли государственные приватизационные чеки ценными бумагами» (2022 N-07 (333) 41-я страница)
Мубариз Йолчиев, доцент юридического факультета Бакинского государственного университета (БГУ), эксперт Конституционного суда, член Коллегии адвокатов;
Сярвяр Сулейманлы, доцент кафедры гражданского права юридического факультета БГУ, эксперт Конституционного суда;
Рецензент: доктор юридических наук С.Алиевым;
Представлена: доктор юридических наук В. Захидов.
«Важность непосредственного определения законодательством номинальной стоимости государственных приватизационных чеков» (2022 N-08 (334) 57-я страница)
Мубариз Йолчиев, доцент юридического факультета Бакинского государственного университета (БГУ), эксперт Конституционного суда, член Коллегии адвокатов;
Субхан Алиев, доцент кафедры конституционного права юридического факультета БГУ, эксперт Конституционного суда, член Коллегии адвокатов.
Рецензент: доктор юридических наук С.Сулейманлы
Представлена: доктор юридических наук В. Захидовым;
«Сравнительно-правовой анализ понятий «государственные приватизационные доли» и «государственные приватизационные чеки»» (2023 N-2 (340) 32-я страница)
Мубариз Йолчиев, доцент юридического факультета Бакинского государственного университета (БГУ), эксперт Конституционного суда, член Коллегии адвокатов;
Рецензент: доктор юридических наук А.Гасымовым
Представлена: доктор юридических наук З. Джафаровым.
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С уважением: «Özəlləşdirmə Çekləri Qrupu»