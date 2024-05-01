Те, кто надеялся и хранил 25 лет свои приватизационные чеки, не продавайте их!

В последние годы после научно-практических исследований многочисленных ученых-правоведов, специализирующихся в конституционном и гражданском праве, выяснилось, что вывод приватизационных чеков из обращения без выплаты компенсации полностью противоречит Конституции, законам и международному праву. Также юридически установлено, что каждая приватизационная доля, защищенная от инфляции, стоит не менее 20 000 долларов США в сегодняшнем эквиваленте.

В прошлом многие лица продали свои приватизационные чеки по 100-150 долларов либо из-за нужды, либо из-за отсутствия доверия к правительству и чиновникам. В основном сельские жители, получив земельные участки, продавали свои чеки подешевке. Но все еще есть люди, которые с надеждой хранили приватизационные чеки 25 лет, поверив чиновникам-мошенникам продают их.

Приватизационные чеки – это Доля Народного Наследия. Это ДОЛЯ НАСЛЕДСТВА, принадлежащая народу — гражданам от тех богатств и имущества, которое создавали их предки во времена Советского государства ценой жизни и крови и собственного труда!

От имени группы «Özəlləşdirmə Çekləri Qrupu», которая представляет в соцсети Facebook интересы 40 000 семей, юристы подготовили жалобу в суд для защиты прав граждан. Члены группы в ближайшее время обратятся в суды.

Граждане на 100% уверены, что компенсация в размере 20 000 долларов США за каждую приватизационную долю будет предоставлена ​​нашим государством либо путем размещения ее на банковском счете, либо путем замены ее другими государственными ценными бумагами, которые будут использоваться в любой форме крупного процесса приватизации. В случае, если права собственности граждан не будут подтверждены в местных судах, участники группы «Özəlləşdirmə Çekləri Qrupu» планируют обратиться в Европейский суд для восстановления своих прав.

Сегодня от главы государства скрывают правду о приватизационных чеках, стоимость которых в имущественном эквиваленте равна 20 тысячам долларов. Проблема, противоречащая Конституции и законам, нашей государственности, скрывается от господина Президента некоторыми чиновниками, и это затягивает решение проблемы.

Подобное поведение чиновников – это не только ущемление прав граждан, но и попытка очернить политический курс Президента и нашу государственность, это враждебность по отношению к народу! Потому что Рамиз Мехтиев и чиновники-олигархи, которые воспользоввшись доверием господина Президента писали и подписывали статьи в законах и указах, противоречащие Конституции, задумали в будущем обвинить главу государства в своих коррупционных преступлениях.

Настало время требовать справедливости. По поводу данного преступления направлены обращения в Службу государственной безопасности и ее руководителю Али Нагиеву. Ни один закон, ни один указ не может нарушать Конституцию. Права собственности, предоставленные гражданам законами, не могут быть отняты никакими иными законами и указами, принятыми позднее в нарушении Конституции!

Обратите внимание! В статьях 9 и 11 «Закона о борьбе с коррупцией» зафиксирована, что факты нарушения политики общенационального лидера Гейдара Алиева и государства, исторической социальной справедливости, Конституции и законов, а также нарушения международных прав человека являются ПРЕСТУПЛЕНИЕМ.

В то же время в дальнейшем возможно возбуждение уголовное дело по статьям 308, 309, 313, 314, 341 и 342 Уголовного кодекса.

Знаете ли вы, что статья 384.0.5. Гражданского кодекса содержит требования собственника о признании недействительным акта государственного или муниципального органа либо их должностных лиц, нарушивших права собственника по владению, пользованию и распоряжению имуществом.

Все должны знать, что чиновники Комитета по имуществу в нарушении Конституции и законов, а также права равенства предоставили своим близким имущественные доли (4 приватизационных чека), рассчитав их стоимость в размере 20 000 долларов США, а некоторых в 100 000 долларов США.

В журнале «Qanun», который издается под курацией Президента, учеными-юристами опубликованы 4 научно-практические статьи, подтверждающие эти факты.

Вот названия статей:

«Правовой анализ процесса изъятия из обращения государственных приватизационных чеков» (2022 N-5 (331) 38-я страница)

Мубариз Йолчиев, доцент юридического факультета Бакинского государственного университета (БГУ), эксперт Конституционного суда, член Коллегии адвокатов;

Сярвяр Сулейманлы, доцент кафедры гражданского права юридического факультета БГУ, эксперт Конституционного суда;

Рецензент: доктор юридических наук С.Алиев;

Представлена: доктор юридических наук М.Дамирчиева.

«Правовой анализ того, являются ли государственные приватизационные чеки ценными бумагами» (2022 N-07 (333) 41-я страница)

Мубариз Йолчиев, доцент юридического факультета Бакинского государственного университета (БГУ), эксперт Конституционного суда, член Коллегии адвокатов;

Сярвяр Сулейманлы, доцент кафедры гражданского права юридического факультета БГУ, эксперт Конституционного суда;

Рецензент: доктор юридических наук С.Алиевым;

Представлена: доктор юридических наук В. Захидов.

«Важность непосредственного определения законодательством номинальной стоимости государственных приватизационных чеков» (2022 N-08 (334) 57-я страница)

Мубариз Йолчиев, доцент юридического факультета Бакинского государственного университета (БГУ), эксперт Конституционного суда, член Коллегии адвокатов;

Субхан Алиев, доцент кафедры конституционного права юридического факультета БГУ, эксперт Конституционного суда, член Коллегии адвокатов.

Рецензент: доктор юридических наук С.Сулейманлы

Представлена: доктор юридических наук В. Захидовым;

«Сравнительно-правовой анализ понятий «государственные приватизационные доли» и «государственные приватизационные чеки»» (2023 N-2 (340) 32-я страница)

Мубариз Йолчиев, доцент юридического факультета Бакинского государственного университета (БГУ), эксперт Конституционного суда, член Коллегии адвокатов;

Рецензент: доктор юридических наук А.Гасымовым

Представлена: доктор юридических наук З. Джафаровым.

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С уважением: «Özəlləşdirmə Çekləri Qrupu»