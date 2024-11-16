Очередной очень тревожный звонок для нынешнего руководства Украины, прозвучал из США. Коррупция является главным препятствием для вступления Украины в НАТО и ЕС, а также мешает экономическому восстановлению страны и привлечению в неё иностранного капитала. Об этом говорится в докладе офиса генерального инспектора Пентагона.

«Коррупция продолжает осложнять попытки Украины реализовать её устремления в ЕС и НАТО. Судьи, политики и должностные лица обвинялись в коррупции, а Министерство обороны было ключевым игроком во многих коррупционных скандалах», — говорится в документе. Как видим, тут просто нет места для разночтения. все более, чем открыто и конкретно сказано.

В этой связи напомню, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью журналистам заявил, что Украина активно борется с коррупцией в стране и делает это весьма успешно. Поэтому не приглашение в НАТО из-за коррупции — это банальный поиск причин, чтобы этого не делать. По его словам, коррупция существует во всех странах и «кивать» в этом плане только в сторону Украины неправильно.

«Открыто мы говорим с партнерами: коррупция существует во всех странах. Главное, как сегодня власть борется, строит институты, как борется сегодня с этой коррупцией. Если кто-то говорит, что мы не можем получить приглашение в НАТО из-за уровня коррупции в Украине — это поиск причин для того, чтобы это не делать», — сказал Ермак. Его утверждения, мягко говоря, не отражают реальности.

Достаточно вспомнить о том, что с ноября 2021 по 5 сентября 2023 года должность министра обороны Украины занимал Алексей Резников. Он покинул занимаемый пост после громкого скандала, в ходе которого было обнародовано соглашение Министерства обороны на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях.

В соглашении на 13,16 миллиарда гривен цены на наиболее ходовые продукты оказались завышенными в 2-3 раза. К примеру, Минобороны якобы законтрактовало яйца по цене 17 грн за штуку, в то же время розничная цена в магазине Киева составляла примерно 7 грн за штуку. Факт завышения цен был доказан, но Резников, оказавшийся во главе этой пирамиды был уволен с почетом. Ему стоя аплодировали депутаты Верховной Рады из правящей партии «Слуга народа».

А из свежего — дочь и племянник народного депутата «Слуги народа» из оборонного комитета Геннадия Касая в 2022-2023 годах приобрели четыре квартиры в Дубае на сумму около 37 миллионов гривен по курсу на момент покупки. Информацию о дубайской недвижимости семьи депутата журналисты нашли в утечке из государственных реестров Объединенных Арабских Эмиратов, полученной и верифицированной в рамках сотрудничества с Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Речь идет о четырех квартирах в жилых комплексах премиум-класса. Эту недвижимость Касаи приобрели в 2022-2023 годах, в тот период, когда семья нардепа попала в скандал с поставками из Турции курток для армии несоответствующего качества и по завышенным ценам. Сейчас дочери нардепа 25 лет, она работает копирайтером. От источников с доступом к данным реестра доходов физических лиц журналисты узнали, что официально за последние 3,5 года Полина Касай заработала около 3 миллионов гривен — это в 3,5 раза меньше, чем стоит квартира, которую она приобрела в Дубае.

Сам парламентарий и его жена, согласно декларации с 2021 по 2022 год — вместе заработали около 1,5 миллиона гривен, больше половины из которых — зарплата народного депутата. Сумма сбережений супругов в тот период почти не менялись. Такая вот история стремительного обогащения в период кровопролитной войны. Их, такого рода историй, очень много. И это лишь доказывает, что в Пентагоне абсолютно правы с выводами о причинах, препятствующих вступлению Украины в ЕС и НАТО. Ну а то, что очевидное отрицает глава ОПУ, то это объяснимо. Именно Андрея Ермака многие украинские СМИ, политики и блогеры называют главной «крышей» топов украинских коррупционеров.