Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял главу Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Встреча в президентском комплексе прошла за закрытыми для прессы дверями.

Ермак в публикации в Телеграм-канале заявил, что в Киеве благодарны Турции за готовность предоставлять переговорную площадку.

«Перед встречей в Стамбуле украинской делегации, возглавляемой Секретарем СНБО Рустем Умеровым, прибыли в Анкару и провели важную встречу с Президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом. Передали приветствие и слова благодарности от Президента Украины Владимира Зеленского»,- отметил глава офиса украинского лидера.

Поблагодарили Турцию и президента Эрдогана за последовательную политическую поддержку и поддержку в сфере безопасности на протяжении всего конфликта с РФ, отметил он.

По словам Ермака, скоординирована позиция перед встречей в Стамбуле, которую сегодня проведет украинская делегация с российской стороной. «Также благодарны Турции за то, что они готовы предоставлять переговорную площадку и способствовать дипломатическим усилиям, направленным на достижение справедливого и продолжительного мира для Украины»,- заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, на встрече говорили о ситуации с безопасностью, вызовах региональной стабильности, а также перспективах дальнейшего оборонного сотрудничества между двумя государствами. «Благодарны Турции и турецкому народу за последовательную позицию», — написал Ермак.

Также он сообщил, что встретился сегодня со старшим советником президента Турции Акифом Чагатаем Кылычем и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. «Конструктивный разговор. Благодарны за встречу»,- добавил он. (Агентство Анадолу)