Глава украинского государства Владимир Зеленский подписал указ уволить с должности первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Об этом свидетельствует соответствующий указ, изложенный на президентском сайте.

«Уволить Шефира Сергея Нахмановича с должности первого помощника президента Украины», — говорится в указе.

Сергей Шефир еще с 21 мая 2019 года занимал должность первого помощника действующего президента.

Вчера, 29 марта, президент также подписал указ об увольнении нескольких заместителей руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Речь идет об Андрее Смирнове и Алексее Днепрове.

В частности, недавно был уволен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. На его место назначили Александра Литвиненко. Данилов, в свою очередь, станет послом Украины в Молдове. (Корреспондент.net)