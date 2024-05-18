Как олигархи обманули население и грубо нарушили права миллиона человек?

Сокрытие от господина президента юридических фактов о государственных приватизационных чеках, стоимость которых сегодня по закону эквивалентна 20 тысячам долларов США, воспрепятствование устранению некоторыми чиновниками проблемы, противоречащей Конституции, законам и нашей государственности, является попыткой запятнать имидж государства, политику социальной справедливости главы государства и демонстрацией враждебности к народу. Основная цель Рамиза Мехтиева и чиновников-олигархов, которые злоупотребили доверием господина президента и внесли в законы и указы статьи, противоречащие Конституции — обвинить в своих организованных коррупционных преступлениях высшее руководство страны.

Следует однозначно признать, что ни один закон, ни один указ не может нарушать Конституцию. В 1995 году – в самый тяжелейший для страны экономический период, когда государственный бюджет не составлял и 1 миллиарда долларов, общенациональный лидер Гейдар Алиев в целях обеспечения исторической социальной справедливости подписал закон о выпуске приватизационных чеков в качестве наследственной имущественной доли для приватизации 65% всех средних и крупных государственных предприятий.

Возникает вопрос: не мог ли общенациональный лидер урегулировать продажу 65% государственной собственности, обещанной народу по закону, иностранным и местным инвесторам в самые бедные времена государства посредством денег? Мог, и в то время для этого были определенные основания. Однако Гейдар Алиев прекрасно знал, что справедливое распределение собственности является главным условием мирного перехода к капитализму.

Возвращение доли унаследованного имущества, оставшегося от СССР, самому народу, то есть владельцам, необходимо для безопасности и экономического развития нашего государства. Ни один закон или указ, принятый в те годы вопреки Конституции, не может отобрать права собственности, данные гражданам, и взятые государством в качестве обязательства перед народом! Это юридическая аксиома.

Так как же чиновники обманули граждан?

Как известно, срок обращения государственных приватизационных чеков ранее был установлен на 3 года и утвержден Законом Первой государственной программой приватизации, а затем продлен до 1 января 2011 года в рамках Второй госпрограммой по приватизации, утвержденной указом. Как вы поняли срок, установленный сперва Законом, впоследствии был продлен Указом.

В связи с этим возникает ОСНОВНОЙ вопрос: что бы произошло, если первоначальный трехлетний срок обращения государственных приватизационных чеков не был продлен Указом? Предположим, что государственные приватизационные чеки должны были быть выведены из обращения через три года в 1999 году. И здесь возникает вопрос: если срок обращения не был бы продлен, то была бы предоставлена компенсацию?

Конечно, согласно этому законодательству, по истечении трехлетнего периода эти приватизационные чеки согласно статье 19 «Закона о приватизации» должны были быть вложены в Государственный инвестиционный фонд, дивиденды из которого должны предоставить гражданам. Однако, поскольку государство не выполнило свое позитивное обязательство и не создало инвестиционный фонд, права граждан были нарушены.

Помимо этого, согласно статье 18.4 Закона Азербайджанской Республики «О приватизации государственного имущества» от 1993 года, «приватизационный пай хранится на специальном счете, открытом на имя каждого гражданина в соответствующем банке».

Предположим, что в тот период (в 1999 году) следуя этой норме, стоимость приватизационных паев была рассчитана и размещена в виде денег в банках. Возникает вопрос: если это было бы так, то какова была судьба этих денег?

Этот вопрос и ОБЕЩАНИЕ Гейдара Алиева, данное НАРОДУ в Президентском дворце в 1995 году, сами по себе еще раз подтверждают, что права собственности, подпадающие под долю приватизации, передаются государством гражданам безвозмездно и пожизненно.

Все должны знать, что Государственный комитет по имуществу (сейчас этот орган называется Государственная служба по имущественным вопросам) в нарушении Конституции и законов, а также права равенства предоставили своим близким имущественные доли (4 приватизационных чека), рассчитав их стоимость в размере 20 000 долларов США, а некоторых в 100 000 долларов США.

Обратите внимание! Статьи 9 и 11 «Закона о борьбе с коррупцией» отражают тот факт, что нарушение политики общенационального лидера Гейдара Алиева и государства, исторической социальной справедливости, нарушение Конституции и законов, а также международных прав человека являются ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ.

В то же время в дальнейшем возможно возбуждение уголовное дело по статьям 308, 309, 313, 314, 341 и 342 Уголовного кодекса. Знаете ли вы, что статья 384.0.5. Гражданского кодекса содержит требования собственника о признании недействительным акта государственного или муниципального органа либо их должностных лиц, нарушивших права собственника по владению, пользованию и распоряжению имуществом.

В журнале «Qanun», который издается под курацией президента, учеными-юристами опубликованы 4 научно-практические статьи, подтверждающие эти факты и коррупционные преступления, и нарушения прав собственности и обязательств государства в отношении свыше 1 миллиона граждан.

Вот названия статей:

«Правовой анализ процесса изъятия из обращения государственных приватизационных чеков» (2022 N-5 (331) 38-я страница)

Мубариз Йолчиев, доцент юридического факультета Бакинского государственного университета (БГУ), эксперт Конституционного суда, член Коллегии адвокатов;

Сярвяр Сулейманлы, доцент кафедры гражданского права юридического факультета БГУ, эксперт Конституционного суда;

Рецензент: доктор юридических наук С.Алиев;

Представлена: доктор юридических наук М.Дамирчиева.

«Правовой анализ того, являются ли государственные приватизационные чеки ценными бумагами» (2022 N-07 (333) 41-я страница)

Мубариз Йолчиев, доцент юридического факультета Бакинского государственного университета (БГУ), эксперт Конституционного суда, член Коллегии адвокатов;

Сярвяр Сулейманлы, доцент кафедры гражданского права юридического факультета БГУ, эксперт Конституционного суда;

Рецензент: доктор юридических наук С.Алиевым;

Представлена: доктор юридических наук В. Захидов.

«Важность непосредственного определения законодательством номинальной стоимости государственных приватизационных чеков» (2022 N-08 (334) 57-я страница)

Мубариз Йолчиев, доцент юридического факультета Бакинского государственного университета (БГУ), эксперт Конституционного суда, член Коллегии адвокатов;

Субхан Алиев, доцент кафедры конституционного права юридического факультета БГУ, эксперт Конституционного суда, член Коллегии адвокатов.

Рецензент: доктор юридических наук С.Сулейманлы

Представлена: доктор юридических наук В. Захидовым;

«Сравнительно-правовой анализ понятий «государственные приватизационные доли» и «государственные приватизационные чеки»» (2023 N-2 (340) 32-я страница)

Мубариз Йолчиев, доцент юридического факультета Бакинского государственного университета (БГУ), эксперт Конституционного суда, член Коллегии адвокатов;

Рецензент: доктор юридических наук А.Гасымовым

Представлена: доктор юридических наук З. Джафаровым.

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