В заключительной, четвертой, статье, посвященной грубейшим нарушениям прав человека со стороны России в ходе войны против Украины, мы поговорим о том, следует ли ожидать закономерного и неминуемого возмездия за все те ужасающие преступления против человечности — убийства, изнасилования, пытки, которые совершала российская армия на временно оккупированных территориях против мирного населения, а также против украинских военнопленных.

Ожидать от самой российской власти расследований произвольных задержаний, насильственных исчезновений, пыток или жестокого обращения, совершенных вооруженными силами РФ в Украине, не приходится. Потому как сама российская власть и ее пропагандистская машина за весь период российской агрессии против Украины предоставила нам немало подтверждений тому, что насилие против украинцев возведено в культ и в ранг государственной политики этой страны. Свидетельством тому являются и набор сначала Евгением Пригожиным в ЧВК «Вагнер», а после его ликвидации самой же российской властью — министерством обороны РФ убийц и грабителей в армию, признания попавших в плен российских военнослужащих, и ставшая орудием казни пригожинская кувалда, которой пугали и Европарламент, и Украину, и даже несогласных с агрессивной политикой государства россиян, и угрозы вооруженного этой кувалдой депутата и главы партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова «пробить брешь в нацистской идеологии».

А чем, как не свидетельством того, является одобрение российским парламентом проекта федерального закона, который потенциально освобождает от уголовной ответственности лиц, совершивших международные преступления в оккупированных регионах Украины, если они совершены для защиты «интересов Российской Федерации». Что ошеломило даже докладчиков ООН, еще имеющих надежды, что российская власть сама будет расследовать факты нарушений прав человека на оккупированных территориях. Но главе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильде Богнер во время обсуждения 27 июня 2023 доклада Мониторинговой миссии ООН по правам человека оставалось только развести руками и выразить «глубокую обеспокоенность».

В этой ситуации ожидать от российской власти, на словах претендующего на статус правового государства и являющегося одним из пяти членом Совета Безопасности этого самого ООН, каких-либо расследований было бы верхом наивности. Похоже, «спасение утопающих — дело рук самих утопающих» — правительство Украины уже заявило о начале уголовного расследования по каждому заявлению о задержании гражданских лиц Российской Федерацией и на сегодняшний день 23 человека уже осуждены, в том числе 19 – заочно.

Что еще можно сделать в этом направлении?

— Продолжать оказывать целенаправленное международное давление на РФ всеми доступными способами, в том числе персональное, психологическое на руководство страны, других должностных лиц и даже граждан РФ, причастных к незаконному задержанию и преступлениям против заключенных граждан Украины, исходя из норм международного права и деятельности Международного уголовного суда (МУС). Удачным примером результативности такого способа можно считать панические действия руководства режима Путина после вынесения МУС обвинения лично Владимиру Путину за похищение детей из Украины, а также вынужденное изъявление российской властью желания вернуть украинских детей. Эффективность указанного подхода подтверждает необходимость его дальнейшего системного использования уже с целью обеспечения доступа к пленным и их освобождения, в том числе гражданских лиц Украины.

— Международным правовым организациям, а также соответствующим национальным органам Украины следует однозначно довести до сведения руководства РФ, что все должностные лица и другие граждане РФ, причастные к совершению преступлений против пленных военнослужащих и гражданских лиц Украины, будут обязательно наказаны, указанные преступления не имеют срока давности, обеспечение наказания виновных является одним из приоритетов.

— Любые контакты Украины представителями РФ в двустороннем или международном многостороннем форматах должны напрямую зависеть в т. ч. от их причастности или непричастности к совершению преступлений против пленных военнослужащих и гражданских лиц Украины.

— Украина должна вести работу для создания условий по наказанию виновных в третьих странах путем организации правоохранительной и другой деятельности с этими странами и влиятельными международными организациями.

— Следует продолжать оказывать углубленное санкционное давление на физических лиц и российские госструктуры, которые были причастны к преступлениям против пленных военнослужащих и гражданских лиц Украины.

— Ну, и наконец, естественно, перенявшая опыт Израиля Украина, продолжит наказывать каждого виновного в преступлениях против украинцев россиянина в любой точке мира, где бы и под какой бы личиной он не прятался.

Возмездие неминуемо!

Мира Гасанова