Отношения интимного характера между взрослыми и несовершеннолетними осуждаются обществом и караются законом. Но всегда находятся те, кого не останавливают ни этические нормы, ни угроза оказаться за решеткой.

В последнее время в Азербайджане стало известно сразу о нескольких таких случаях. Недавно в Сумгайыте завершился судебный процесс над 21-летним молодым человеком, обвиняемым в сексуальных отношениях с 14-летней девушкой. Ее родные обратились в полицию, но в ходе суда между семьями обвиняемого и потерпевшей было достигнуто перемирие. Впрочем, несмотря на это, виновный отбудет наказание сроком в один год четыре месяца. В Шамкире мужчина вступил в интимную связь с несовершеннолетней, с которой познакомился в соцсети. За это его приговорили к лишению свободы сроком на год и девять месяцев. А в Агджабеди 13-летняя девочка родила ребенка в результате отношений с 23-летним молодым человеком. В его отношении избрана мера пресечения в виде взятия под надзор полиции.

Руководитель Центра психосоциальной реабилитации и личностного роста «Карлсон» Айдын Халилов заявил «Зеркало», что в последние годы все чаще в центре внимания оказываются случаи, когда взрослые мужчины используют свою зрелость для манипулирования девочками — подростками. Подростки еще не окрепли ни психологически, ни социально. Потому они легко поддаются влиянию, особенно когда взрослый мужчина признается в любви и обещает светлое совместное будущее. Проблема становится еще более актуальной в контексте традиционных ценностей, существующих в Азербайджане, где вопросы брака, семьи и отношений часто зависят от социального контекста и восприятия общества.

– С чего начинаются такие отношения?

– Как правило, взрослый мужчина целенаправленно использует манипуляции и свой жизненный опыт, чтобы вызвать у девушки ложные чувства безопасности и привязанности. Он может уверять ее в своих искренних чувствах, обещая «настоящую любовь» и «вечное счастье». Зачастую такие отношения начинаются с романтических признаний и заигрываний, а также обещаний женитьбы, что создает у девушки иллюзию крепких и серьезных отношений.

Мужчина может убедить несовершеннолетнюю, что он понимает ее лучше всех, при этом подчеркивая ее независимость и взрослость. То, что подростка считают взрослым – особенно привлекает, ведь в этом возрасте дети стремятся вырваться из-под контроля родителей. Он может манипулировать ее эмоциями, говоря, что только он может обеспечить ей счастье и что она достойна лучшего. Важный момент заключается в том, что такие отношения строятся на нереалистичных ожиданиях, где старший партнер в большинстве случаев не имеет никаких намерений быть с девочкой в долгосрочной перспективе. Это лишь инструмент для удовлетворения собственных желаний и потребностей.

– С какими последствиями сталкиваются девушки, решившиеся на такую связь?

– Психологическая травма: девушка в возрасте 14-15 лет все еще находится на стадии формирования своей личности. Когда ее чувства используются, а обещания остаются невыполненными, это может привести к значительным психологическим проблемам, таким как низкая самооценка, депрессия и сложности в построении здоровых отношений в будущем.

Риск ранней беременности: В Азербайджане и в целом в странах с традиционными ценностями ранние беременности могут стать серьезной проблемой. Если отношения переходят в интимную сферу, это может привести к нежелательной беременности, что, в свою очередь, приводит к социальным и экономическим последствиям для молодой девушки, которая не готова к роли матери.

Социальное отторжение и стигматизация: В Азербайджане, как и в других странах, существует определенное социальное давление на женщин и девушек, касающееся их чести и репутации. Подростки, оказавшиеся в такой ситуации, могут столкнуться с осуждением как со стороны окружающих, так и внутри своей семьи. Это может привести к социальной изоляции, что усложнит жизнь девушки и усугубит ее психологические проблемы.

Отсутствие будущего: обычно такие отношения заканчиваются разрывом, как только мужчина достигает своей цели или находит себе более подходящую партнершу. Для молодой девушки это может стать ударом по ее самооценке и представлениям о любви и отношениях. Она испытывает чувства неопределенности и одиночества.

Плюс ко всему, в странах с крепкими традициями и ценностями семейных устоев, к которым относится Азербайджан, такие отношения нарушает устоявшиеся нормы морали и семейные ценности. Это может привести к конфликтам в семьях, особенно если о таком узнают родители.

– Что можно сделать для того, чтобы подобных случаев было как можно меньше?

– Важно повысить осведомленность среди подростков, особенно девочек, о том, что они имеют право на нормальные и равноправные отношения. Нужно обучать их распознавать манипуляции. Необходимо, чтобы семья была вовлечена в жизнь подростка и поддерживала открытое общение. Родители должны знать, с кем общается их ребенок, и вовремя замечать, если что-то выходит за рамки нормальных отношений. Государственным и частным организациям, а также НКО, работающим с детьми и подростками, следует активно внедрять программы, которые помогут молодежи лучше понимать ценности здоровых отношений. Законодательство должно защищать права подростков от сексуальных домогательств и манипуляций со стороны взрослых. Только через просвещение, поддержку и правовую защиту можно создать здоровую среду для роста и развития подрастающего поколения.