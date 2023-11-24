Призыв к интеллектуалам: не молчите ради чести и достоинства господина Президента и прав более миллиона граждан

Мы просим всех депутатов, представителей интеллигенции, соответствующие структуры, в том числе чиновников Администрации Президента, представителей СМИ поддержать народ. Пусть помогут положить конец тому произволу, который продолжается уже 7 месяцев в Конституционном суде.

После освобождения Карабаха и наших земель от врагов пришло время избавиться и от внутренних врагов!

Кто с нами?

Мы освободили наши земли от внешнего врага. А что следует сделать, чтобы решить внутренние проблемы, восстановить наши права на СОБСТВЕННОСТЬ и РАВЕНСТВО?

Мы должны объединиться и разоблачить чиновников, которые нарушают законы и вызывают недовольство народа. Мы должны мобилизовать свои силы, чтобы руководство страны было в курсе действий таких чиновников.

Уважаемый депутат Захид Орудж еще в 2022 году подчеркнул важность расследования этого беззакония со стороны Конституционного суда.

Прежде всего, каждый должен знать, что сотни тысяч граждан, чьи права на равноправие и собственность в вопросе приватизационных чеков были нарушены, обратились к господину Президенту.

Конституционный суд 12 сентября зарегистрировал под номером 1483 письмо 1-1-23/2-KOL-1362/2-019/2-t/1/2023, направленное по поручению главы государства заведующим отделом приема граждан Администрации Президента Азербайджана Сулейманом Исмаиловым. Однако, почему-то, в нарушение всех законов, изучение вопроса в Конституционном суде затянулось аж на 7 месяцев (!!!).

Почти 40 тыс. семей, которые не продали свои приватизационные чеки и не хотят, чтобы чиновники незаконно отобрали их имущественную долю наследства, защищенную от инфляции стоимостью не менее 20 тыс. долларов, которая по закону предоставлена каждому из нас государством и общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, объединились в Facebook-группе “Özəlləşdirmə Çekləri Qrupu”.

Хватит!

Мы устали умолять и просить, это не работает. Мы требуем соблюдения своих прав, предоставленных нам законом!

21 мая 2023 года Мубариз Йолчиев — адвокат группы ветеранов войны и труда, у которых на руках остались приватизационные чеки, обратился с жалобой к председателю Конституционного суда Фархаду Адбуллаеву, в Верховный суд, премьер-министру, генеральному прокурору и Милли Меджлису.

Из информации, которую Анар Джафаров, начальник приемного отдела Конституционного суда, предоставил нашему адвокату Мубаризу Йолчиеву 4 месяца назад, было ясно, что это дело очень сложное, его рассматривают 4 юриста в обеих палатах и для получения ЗАКЛЮЧЕНИЯ по этому вопросу отправлены запросы в ПЯТЬ государственных органов, включая Милли Меджлис, Минюст, премьер-министру, Министерство экономики и Верховный суд, и они должны в скором времени ответить Конституционному суду. Анар Джафаров тогда с уверенностью заявил, что этот вопрос будет решен в сентябре.

Поскольку не удалось получить письменный ответ на конституционную жалобу, которую мы направили в КС, Мубариз Йолчиев в своем втором обращении от 13 июля 2023 года попытался обосновать важность срочного рассмотрения данной проблемы.

Владельцы приватизационных чеков, не получившие за 4 месяца официального ответа от КС, считают, что затягивание рассмотрения нормативно-правовых актов, нарушающих Конституцию и законы — это прежде всего противодействие политике господина Президента. Группа ветеранов войны и труда, дорожащих честью и достоинством главы государства, 2 сентября обратилась со вторым обращением к Президенту и главе Администрации Президента Самиру Нуриеву.

12 сентября письмо, отправленное из Администрации Президента в Конституционный суд по поручению господина Президента, было зарегистрировано в КС.

13 сентября в очередной раз в устной форме заведующий приемным отделом Конституционного суда Анар Джафаров сообщил нашему адвокату Мубаризу Йолчиеву и нам, что этот вопрос будет решен не позднее октября. После чего наш уважаемый юрист выступил со своим вторым видеообращением к сотням тысячам семей, которые не продали свои приватизационные чеки.

По настоянию членов группы их представитель Тахир Ахундов 21 сентября написал обращение на имя председателя КС Фархада Абдуллаева, в котором отметил, что несмотря на прошествие более чем 4-х месяцев, они все еще не получили ответа, и попросил обосновать по причину этого.

Поскольку официального ответа получить так и не удалось, наш адвокат Мубариз Йолчиев, понимающий обеспокоенность сотен тысяч пожилых людей и важность срочного решения проблемы, 17 октября обратился со своим третьим обращением к председателю КС Фархаду Абдуллаеву.

23 октября адвокат Мубариз Йолчиев получил от КС ответное письмо, состоящее из 2 предложений, которые не содержали никакой новой информации и не обосновывали, почему КС нарушал законы в течение 7 месяцев.

30 октября представитель группы Тахир Ахундов вновь обратился в КС с просьбой выяснить, почему так сильно задерживается рассмотрение вопроса. Он отправился к заведующему приемной КС Анару Джафарову и тот ответил, что вопрос будет решен самое позднее в течение одной недели. Он отметил, что некоторые государственные учреждения еще не прислали ответные письма. Он отметил, что по закону они должны ответить в течение месяца.

Почему?!

Члены партии «Ени Азербайджан», представители интеллигенции, представляющие различные сферы, депутаты, юристы, а также известные личности из разных областей, посредством СМИ неоднократно обращались к правительству и профильным структурам.

Со 100-процентной уверенностью они считают важным, чтобы эти беззакония и преступления, вызванные халатностью и ошибками бывшего руководителя Администрации Президента Рамиза Мехтиева и запятнавшие имя господина Президента и нашу государственность, были раскрыты КС как можно скорее в правовой плоскости. Более того, интеллектуалы, выступающие с этим призывом, заверяют держателей приватизационных чеков, что эта проблема будет решена в 2023 году, в год 100-летия общенационального лидера.

Почему нам не дают никакой информации о структурах, которые не ответили на запрос КС и задерживают процесс, и о четырех юристах КС, которым поручена эта работа? Кто совершает провокации и по какой причине?

Неужели чиновники в некоторых государственных учреждениях настолько нечестны и непорядочны? Кто же они?

Похоже, есть чиновники и юристы, которые игнорируют законы, постановления и даже обращение господина Президента, зарегистрированное в КС 12 сентября. Это сателлиты бессовестных людей, которые саботируют государственность и пытаются нанести ущерб имени и обещанию господина Президента. Скорее всего, они скрывают свое армянское происхождение. Мы считаем, что они не стали бы совершать подобные действия против граждан армянского происхождения.

Эта проблема, вызванная халатностью и ошибками бывшего руководителя Администрации Президента Рамиза Мехтиева, является массовым нарушением прав на РАВЕНСТВО и СОБСТВЕННОСТЬ, которые являются основой международных прав человека, а также фактом организованной коррупции. Торможение и неоперативное устранение со стороны некоторых чиновников этого беззакония, которое продолжается уже 13 лет, является преступлением против народа, провокацией против нашей государственности, противоречащей справедливой социальной политике главы государства и неуважением к духу общенационального лидера.

Таких чиновников, которые политизируют этот вопрос, затягивая ее решение, противостоят государству и государственности, созданному общенациональным лидером, его политике исторической социальной справедливости, игнорируют Конституцию и законы, обращение народа и господина Президента, можно назвать только врагами народа.

Куда смотрят 200 юристов?

Всем понятно, что председатель КС и юристы ПОЛНОСТЬЮ НАРУШИЛИ Закон «О Конституционном Суде» и Внутренний Регламент КС!

Но в чем же ПРИЧИНА? На 8 судей в КС работает армия из более чем 200 высокооплачиваемых юристов. Вы знаете, что в КС просматривают всего одно дело в неделю?!

Господин Президент и уважаемые депутаты, похоже, давно пришло время для переаттестации юристов, работающих в КС.

Вы нарушаете права миллиона людей

Грязные действия чиновников против сотен тысяч семей представляют угрозу для Азербайджана. Грубое нарушение исторической политики социальной справедливости покойного Гейдара Алиева, которая является гарантией мирного перехода к капитализму, соблюдения Конституции и законов, готовит почву для конфликта между чиновниками и гражданами и сулит нежелательную перспективу для нашего будущего.

Согласно статистике, из 1 миллиона граждан, не продавших свои приватизационные чеки, ежегодно умирают 12 тысяч, ежемесячно — 1 тысяча и ежедневно — 33 человека, которые в течение 13 лет жили с мечтой и надеждой. Они покидают этот мир, так не получив своей имущественной доли.

Конституционный суд рассматривает это дело уже 7 месяцев (!!!). Значит в результате вины этих чиновников умерли еще 2000 граждан, которые так и не дождались восстановления своих прав, дня победы права и справедливости… Сколько же еще???

Уважаемый Фархад муаллим!

Что может быть сегодня важнее этого вопроса для рассмотрения в КС? Такое отношение судей – поступок, порочащий имя, честь и достоинство судьи КС!

За эти 7 месяцев в Министерство экономики были направлены жалобы от имени большого количества граждан и парламента на некоторые нормативно-правовые акты, нарушающие Конституцию и законы.

Конституционный суд тоже еще 4 месяца назад обратился в это министерство. Поскольку руководители Минэкономики и Госслужбы по имущественным вопросам являются по специальности юристами, они должны понимать актуальность проблемы. Ведь процесс приватизации, который противоречит Конституции и международному праву и продолжается уже 13 лет, должен быть немедленно остановлен.

Похоже, что некоторые чиновники в КС и других соответствующих госорганах считают себя выше ЗАКОНА.

Господа чиновники!

Как сказал общенациональный лидер Гейдар Алиев, вся государственная политика, обязанности государственных служащих перед обществом и их ответственность должны основываться только на ЗАКОНЕ и соответствовать ему! Если в законе есть пробелы, ни один чиновник не может толковать его, как хочет!

Некоторые чиновники хотят политизировать вопрос, продлевая его рассмотрение в КС. Таким образом формируется организованная коррупция, виновники которой пытаются переложить свою ответственность на руководство страны. Возможно, их цель заключается в том, чтобы господина Президента поставили перед этим фактом во время его зарубежных поездок.

Некоторые местные чиновники-олигархи (капиталисты с богатством, которое они украли из госбюджета и нажили путем взяточничества), а также капиталисты из зарубежных стран под видом ИНВЕСТОРОВ вступают в преступные отношения с некоторыми чиновниками Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития и совершают экономический террор против народа под видом приватизации.

За 13 лет в результате этой организованной преступности, не имеющей аналогов в мире, были полностью нарушены право на собственность и равные права более 1 миллиона граждан.

Знаете ли вы какие серьезные последствия возникнут в будущем, если некоторые чиновники воспрепятствуют выполнению обещания общенационального лидера, данному народу, и нарушат историческую социальную справедливость? Права азербайджанского народа и будущее нашей страны не имеют никакой ценности для местных и иностранных капиталистов, которые этого не понимают, выступают против народа и государственности, нарушают Конституцию, законы и международное право.

КРАЙНИЙ СРОК – 30 ноября!

Осталось мало времени до того, как наступит конец преступлению, совершаемому против народа. Так, 14 ноября заведующий приемной КС Анар Джафаров дал владельцам приватизационных чеков еще одно обещание. Он сообщил, что до конца ноября 2023 года этот вопрос обязательно будет рассмотрен и внесена ясность. Кто не верит, может пойти и убедиться сам.

Мы знаем, что эта проблема возникла в результате аферы, устроенной Рамизом Мехтиевым совместно с некоторыми чиновниками. Даже сейчас коварные чиновники, стоящие за этим делом, пытаются создать впечатление, что они не виноваты. Другими словами, они намерены переложить ответственность на главу государства. В их хитросплетения верят и ряд чиновников и держателей приватизационных чеков, не знающих об их проделках. Если бы это было не так, эти неосведомленные чиновники давно бы изучили эту проблему и своевременно и должным образом проинформировали господина Президента с целью принятия необходимых мер.

Граждане уже устали ждать и быть просителями. Люди требуют восстановления своих законных прав. Более того, владельцы приватизационных чеков уверены, что за этим делом стоят коварные чиновники с их грязными планами.

Уже 2 года более 10 ученых-юристов доказывают злоупотребление Рамизом Мехтиевым доверием Ильхама Алиева и Гейдара Алиева. Знаете ли вы, что в преамбуле указов по приватизации, подготовленных нечестными юристами и чиновниками и составленных Рамизом Мехтиевым, нет никакого конституционного обоснования? Зная это, как они смеют сбрасывать с себя ответственность и обвинять подписавшего документы.

Они попирают закон

Заведующий приемной КС сообщил нам и нашему адвокату, что это дело будет рассмотрено и получен ответ в сентябре, а затем самое позднее в октябре. По закону о КС, мы должны были получить ответ не позднее, чем в течение 2-х месяцев. Но прошло уже 7 месяцев…

В какой закон укладывается такая задержка в рассмотрении вопроса? Почему КС не уважает международное право, Конституцию и законы?

Ограничение прав должно основываться только на норме, установленной законом, и должно быть обоснованным. Если в законе есть пробел и неопределённость, его ни в коем случае нельзя использовать для ограничения ПРАВ ГРАЖДАН. Сам КС вместо того, чтобы устранять подобные ситуации, нарушает законы и выступает против народа.

Граждане, которые не продали приватизационные чеки, требуют от председателя КС Фархада Абдуллаева уважения к государству, руководителю страны, законам и народу.

Прошло 7 месяцев с момента нашего обращения в КС, 5 месяцев с момента обращения депутатов и Минюста и более 2-х месяцев с момента обращения господина Президента. Получается, что руководство КС и судьи неподотчетны ни государству, ни народу.

Мы просим всех представителей интеллигенции: не молчите ради чести и достоинства господина Президента, прав на собственность и равенство более миллиона граждан. Мы, держатели приватизационных чеков, будем до конца требовать восстановления своих прав.

Примечание

Каждый должен знать, что право собственности на приватизационную долю наследства, предоставленную общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, и приватизационные чеки, являющиеся государственными ценными бумагами, подтверждающими это право, были выданы на основании закона!

Указ № 450, подписанный Гейдаром Алиевым во исполнение закона о приватизации, был издан в целях реализации распределения и первичного размещения приватизационных чеков среди граждан в качестве государственного обязательства, подтверждающего наследование приватизационной доли, выделяемой каждому гражданину в установленном порядке в соответствии с законом. Согласно пункту 5 Положения о приватизационных чеках, утвержденного этим Указом и действующего до настоящего времени, категорически запрещается отказываться от приема приватизационного чека в качестве платежного средства в течение всего периода приватизации.

Указ не дает права и не может отнять права, данного законом! Приватизация, осуществляемая путем изъятия из обращения приватизационных чеков на основании Указа без выплаты компенсаций, является несправедливостью по отношению к народу и диверсией против государства!

По результатам научно-практического исследования, проведенного учеными-юристами — экспертами Конституционного суда в 2022-2023 годах, после подтверждения юридических фактов в 4 статьях, опубликованных на основе мнения более 10 ученых в журнале «Qanun» Высшей аттестационной комиссии, находящейся под курацией главы государства, представители интеллигенция и правоведы уже подтвердили в своих выступлениях в прессе, что приватизация, которая проводится без приватизационных чеков на протяжении 13 лет, является преступлением против народа и провокацией против государства. Это, в свою очередь, порождает большие надежды на восстановление исторической справедливости.

По исследованиям учёных ясно, что стоимость доли собственности на одну приватизационную долю, защищенную законом от инфляции, сегодня равна не менее 20 000 долларов США, а согласно обещанию общенационального лидера народу, во имя исторической справедливости, 65 процентов имущественной стоимости всех предприятий Азербайджанского инвестиционного холдинга, а также средних и крупных предприятий, которые будут приватизированы в будущем, должна быть заменена приватизационными чеками.

По закону все инвесторы должны оплатить 15% акций, принадлежащих трудовым коллективам, а свыше 50% — только приватизационными чеками. По закону государство может продать за деньги только 35% от стоимости государственного имущества. Подписанные общенациональным лидером законы и Конституция были приняты в качестве основы экономической и социальной политики государства в самое бедное время страны во имя социальной исторической справедливости для перехода к новому общественному строю.

Общенациональный лидер объявил миру, что 50+15% всех средних и крупных предприятий, подлежащих приватизации, будут приватизированы с использованием приватизационных чеков. Даже приватизация арендованных предприятий в дальнейшем и приватизация инвестиционных конкурсов должны были проводиться только по этому установленному законом правилу. Никакой указ или даже какой-либо закон, который будет принят позже, не сможет изменить вопреки Конституции эти правила, которые установлены законом как обязательство государства!

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