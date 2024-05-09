Власти Армении предоставили статус беженца гражданину Беларуси Ярославу Новикову, разыскиваемому у себя на родине за уклонение от воинской службы.

Новиков уехал из своей страны весной 2023 года. 2 февраля текущего года он был задержан в Армении по запросу МВД Беларуси, которое объявило уклониста в межгосударственный розыск СНГ. Армянский суд арестовал Новикова на 40 дней для последующей экстрадиции. После этого задержанный обратился за политическим убежищем.

Издание «Медиазона» отмечает, что Новиков не захотел служить в белорусской армии, опасаясь, что она может быть втянута в агрессию против Украины, и не желая в этом участвовать.

Ранее суд в Ереване отказал в экстрадиции в Россию уроженца Чечни Салмана Мукаева, которого на родине подвергали пыткам из-за подозрения в гомосексуальности. Мукаеву предоставили убежище и дали статус беженца как человеку, которому на родине грозят репрессии. (svoboda.org)