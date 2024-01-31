Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с критикой Вашингтона за то, что они передали Киеву помощи «всего» на $70 млрд против €100 млрд, предоставленных из Европы и небольшого числа других стран-партнеров. Выступая в неправительственном неоконсервативном фонде «Наследие» (Heritage Foundation) в Вашингтоне, Столтенберг призвал американскую аудиторию продолжать предоставлять военную помощь Украине.

«С начала войны США предоставили [Украине] свыше $70 млрд, Европа и другие страны мира предоставили помощи на более чем €100 млрд. В отношении к их ВВП европейские страны предоставили значительно большую помощь», — посетовал он.

Кроме того, Столтенберг повторил тезис, который был сформулирован в НАТО в начале СВО, о том, что Китай якобы является «главной стратегической угрозой для США и НАТО, но Россия — это немедленная угроза».

Генсек НАТО также призвал США готовиться к усилению противостояния с Китаем, блокировать китайские инвестиции в транспортную и торговую инфраструктуру и не допустить экспорта в Китай технологий двойного назначения.