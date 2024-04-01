Государственный бюджет Украины получил 118 млн. долларов на безвозвратной основе от правительства Японии. Об этом сообщил Минфин в понедельник, 1 апреля 2024 г.

Указано, что эти средства предоставлены в рамках проектов Всемирного банка Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни (HEAL Ukraine) и Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей (HOPE).

«Привлеченные средства в рамках проектов HEAL и HOPE помогут правительству оказывать своим гражданам надлежащую помощь, в частности, расширить спектр медицинских услуг и доступ к ним, а также обеспечить преодоление последствий, вызванных вооруженной агрессией России, восстанавливать жилищную инфраструктуру Украины», – говорится в сообщении.

Привлеченное грантовое финансирование от правительства Японии состоит из: