Государственный бюджет Украины получил 118 млн. долларов на безвозвратной основе от правительства Японии. Об этом сообщил Минфин в понедельник, 1 апреля 2024 г.
Указано, что эти средства предоставлены в рамках проектов Всемирного банка Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни (HEAL Ukraine) и Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей (HOPE).
«Привлеченные средства в рамках проектов HEAL и HOPE помогут правительству оказывать своим гражданам надлежащую помощь, в частности, расширить спектр медицинских услуг и доступ к ним, а также обеспечить преодоление последствий, вызванных вооруженной агрессией России, восстанавливать жилищную инфраструктуру Украины», – говорится в сообщении.
Привлеченное грантовое финансирование от правительства Японии состоит из:
- 70 млн долларов в рамках проекта Всемирного банка HEAL Ukraine направлены на поддержку государственного бюджета, как возмещение понесенных расходов по программе медицинских гарантий;
- 48,2 млн. долларов в рамках проекта Всемирного банка Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей (HOPE). Средства по проекту направляются на возмещение расходов государственного бюджета, использованных на компенсационные выплаты владельцам домов на ремонт в многоквартирных и частных домах, нуждающихся в мелких и средних ремонтах. (Корреспондент.net)