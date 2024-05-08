Очередная интрига последних дней в армяно-российских отношениях – поедет или нет премьер-министр Армении Никол Пашинян в Москву на церемонию инаугурации президента России Владимира Путина и на парад победы, завершилась ожидаемо. В Москву он вылетел, но не на инаугурацию и не для участия в празднования дня победы. Он лишь примет участие в юбилейном саммите Евразийского Экономического Союза в качестве председателя и встретится с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить «накопившиеся проблемы», как выразился он сам. Подтвердил встречу, несмотря на чрезвычайную загруженность Путина в эти дни, и пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков – «Встреча нужная и ожидаемая с двух сторон».

И такая повестка визита в Москву еще раз подтверждает, что армянский лидер, несмотря на давление российских официальных лиц, продолжает реализовывать политику перевода отношений исключительно в экономическую плоскость. А уделение Путиным времени Пашиняну в столь насыщенном графике, наоборот, говорит о политической подоплеке встречи – экономические вопросы-то решаются на заседании ЕАЭС.

Сам Пашинян еще раз четко обозначил свои намерения относительно политического будущего своей страны, отношений с Азербайджаном и Турцией, существующих для реализации его целей рисков внутри и вне страны как раз накануне визита в Москву на большой пресс-конференции.

Приведем озвученные армянским премьером тезисы:

— Мирный договор между Арменией и Азербайджаном может быть заключен до ноября.

— Ереван должен достичь прекращения враждебности с Турцией и Азербайджаном.

— ОДКБ хотела прибыть на территорию Армению не как союзник, как было предусмотрено, а в качестве миротворцев. А что нужно для миротворцев? Нужна война. А в этой ситуации, когда возможна война? Если мы откажемся от делимитации границы с Азербайджаном. А те, кто требует отказаться от делимитации… вот тут цепочка и замыкается. И это логическая цепь, не больше и не меньше.

— Пашинян пригрозил отключить российские каналы в стране в случае, если те будут игнорировать требования Еревана и продолжат неуважительное отношение к внутренней политике страны.

— Католикос всех армян Гарегин II сегодня возглавляет политическое движение, цель которого возвращение к власти предшественников или их предшественников. Пашинян фактически намекнул на протестное шествие «Тавуш во имя родины», руководимое главой Тавушской епархии ААЦ Багратом Галстаняном и направленное против делимитации с Азербайджаном.

— Мы можем прекратить процесс делимитации хоть сегодня. А что будет потом? Потом будет одна простая вещь – война. Эта война будет преследовать целью, я убежден, изначально целью было это, – не допустить делимитацию. Причем, война в этом случае не будет не легитимной в какой-то мере. И те силы, которые требуют прекратить делимитацию, в том числе при поддержке внешних сил, сделают все для оккупации части территории Армении, чтобы использовать это для смены власти в стране.

Таким образом, как видим, Пашинян вооружился перед личной встречей с Путиным и готов отстаивать свои политические цели.

А они идут вразрез с позицией Москвы по удержанию Южного Кавказа, в том числе проявляющей невиданную смелость Армении двигаться в противоположном от нее направлении и вести самостоятельную игру в переговоры с Азербайджаном и даже с Турцией.

Не в интересах Кремля, как считает и открыто заявляет Пашинян, делимитация границы с Азербайджаном, к которой стороны приступили на двусторонней основе в прошлом месяце. Отказ от делимитации границы с Азербайджаном Пашинян расценивает как путь к войне, в которой заинтересована третья сила, намекая на Москву.

Кстати, о том же говорил и президент Ильхам Алиев в ходе выступления на церемонии открытия VI Всемирного форума по межкультурному диалогу «Диалог ради мира и глобальной безопасности» 1 мая.

«Началась делимитация границ, ведутся даже работы по демаркации. И все это происходит прямо сейчас, во время моего выступления. Нашим двум странам удалось добиться этого без каких-либо посредников. Это еще раз показывает, что нам не нужны посредники, особенно те, кто преследуют свои цели, не хочет помогать, а хочет вмешиваться в наш регион ради достижения своих политических и экономических интересов. Они лишь хотят вновь подлить масла в огонь.

«Мы не допустим вспышки очередного конфликта на Южном Кавказе. После тридцатилетнего противостояния Азербайджан и Армения ясно понимают, что хотят мира на Южном Кавказе. А достичь такого мира можно только путем нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», — сказал глава государства.

Но, к сожалению, несмотря на все усилия Пашиняна по изменению сознания армян в направлении необходимости налаживания отношений с Азербайджаном и Турцией в поствоенное время, внутри республики продолжают действовать прокси-силы, руководимые извне, сопротивляющиеся идущим процессам и совершающие провокации. Это и реваншисты в оппозиции, и армянская церковь. Вот и сегодня сторонники архиепископа Баграта Галстаняна, протестующие против делимитации с Азербайджаном, подходят к жителям села Киранц (Гюней) Тавушской области и предлагают в прямом эфире сжечь свои дома и разместить видео в социальных сетях. Взамен сельчанам обещают компенсацию, в несколько раз превышающую стоимость дома. Интересно, откуда деньги?

Из Тавушской области церковь ведет оболваненных армян маршем на Ереван, выступая «против уступок территорий Азербайджану», а по существу – делимитации границ, соответственно – против мирного соглашения, а если получится — за отстранение от власти Пашиняна. Марширующие рассчитывают завтра войти в Ереван, и это символично: в мае 2018 года сам Никол Пашинян пришел из регионов в столицу пешком.

И хотя на начальных порах своего премьерства он шел на поводу радикальной части общества, даже на словах ставил «точку» в карабахском вопросе, но получив восклицательный знак от Ильхама Алиева, после сокрушительного поражения в войне с Азербайджаном, окончательно отказался от идеи «миацума» и «арцаха» и всеми своими силами пытается убедить свой народ отказаться от старых идеологем по «величию» Армении и смотреть вперед в будущее.

Совместно с соседями, с Азербайджаном и Турцией в том числе. И ради этого он даже готов отказаться от другого исторического символизма – т.н. геноцида армян, назвав в послании к гражданам республики по случаю «Дня памяти жертвам геноцида армян» события 1915 года в Османской империи в годы Первой мировой войны результатом геополитических интриг, и призвав свой народ к созиданию и укреплению своей государственности.

Вообще, Пашинян и его команда проявляют удивительную договороспособность ради подписания с Азербайджаном мирного соглашения. После возвращения четырех сел Азербайджану и его заявлений на встрече с жителями приграничных сел о преимуществе сотрудничества и торговли с азербайджанцами, не вызывает удивления даже предложение депутата Захида Оруджа пригласить Пашиняна в Баку.

Почему и нет? Война закончилась, надо окончательно избавиться от третьих сил, способствующих торможению процессов примирения, чтобы держать обе республики под своим контролем. Искусство дипломатии в использовании всех возможностей, чтобы избежать новой войны, к которой нас подталкивают извне. И самый успешный инструмент для того – это начало налаживания экономических связей и транспортных коммуникаций после подписания мирного соглашения, исключив при этом контроль за транспортным сообщением органы пограничной службы ФСБ России, в чем Москва настаивает. Во всем этом и кроется ключ к региональной безопасности. Но, посмотрим, с чем Пашинян вернется из Москвы…