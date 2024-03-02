Завершено около 95% работ по полной модернизации железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) и увеличению ее пропускной способности до 5 миллионов тонн.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил журналистам находящийся с визитом в Грузии председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) Ровшан Рустамов.

По его словам, проектные работы планируется полностью завершить в ближайшие два месяца.

«Как известно, согласно поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, работы по модернизации БТК и расширению проектной мощности начались с начала прошлого года», — сказал глава АЖД.

Рустамов добавил, что третий этап состоящего из пяти этапов проекта уже завершен: «Остальные работы также планируется завершить в течение 2 месяцев».

«Одной из самых больших выгод, которую принесет нашей стране эта дорога, станет увеличение объемов транзитных грузов», — добавил Р.Рустамов.